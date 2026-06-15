Grêmio oficializa proposta por Arthur e tenta liberação com a Juventus

A diretoria do Grêmio apresentou a primeira proposta oficial para garantir a permanência definitiva do volante Arthur. O clube gaúcho ofereceu um novo vínculo contratual válido até o final de 2028 para o meio-campista, que atualmente exerce a função de capitão da equipe. Os dirigentes tricolores oficializaram a oferta na última sexta-feira (12) e agora aguardam uma resposta formal dos representantes do atleta sobre os valores.

Entretanto, a cúpula gremista ainda precisa superar um grande obstáculo para fechar o negócio. O atual contrato de empréstimo do jogador em Porto Alegre termina no dia 30 de junho. Portanto, o Grêmio depende obrigatoriamente de um acerto financeiro com a Juventus, da Itália, para evitar a saída do atleta. A diretoria reconhece internamente que a negociação com o clube europeu apresenta altos níveis de dificuldade.

Juventus exige zagueiro da base e Grêmio impõe barreira financeira

Arthur possui contrato com o clube de Turim até o meio do próximo ano. Por causa disso, os dirigentes do Grêmio repassaram ao próprio atleta e ao seu estafe a missão de negociar uma liberação amigável com os italianos. Arthur já manifestou o desejo de continuar defendendo o Tricolor Gaúcho, mas sempre tratou o vínculo com a equipe europeia como uma situação soberana.

Durante as primeiras conversas, a Juventus tentou incluir o jovem zagueiro Viery como uma moeda de troca para liberar o capitão gremista. Apesar da insistência dos italianos, o Grêmio descartou categoricamente a possibilidade de envolver o defensor no negócio. A intenção da diretoria gaúcha consiste em segurar o jovem atleta para faturar valores próximos a 20 milhões de euros em uma futura venda para o mercado internacional.

Concorrência cresce no mercado e monitora o futuro do capitão

A demora para uma definição aumentou o assédio de outros clubes do futebol mundial. O Fluminense realizou uma sondagem recente para entender os valores do meio-campista. Além disso, o Como, da Itália, também demonstrou interesse na contratação do atleta há alguns meses.

Arthur vive a sua segunda passagem pelo Rio Grande do Sul desde agosto do ano passado. O volante construiu uma história vitoriosa no clube e faturou títulos de grande expressão. Ele participou das campanhas da Copa do Brasil de 2016 e da Conmebol Libertadores de 2017, além de conquistar dois Campeonatos Gaúchos em 2018 e 2026.

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