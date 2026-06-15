Pulisic não treina e pode desfalcar os Estados Unidos

Principal jogador dos Estados Unidos, Christian Pulisic é dúvida do treinador Mauricio Pochettino para a partida de sexta-feira, 19/6, contra a Austrália, pelo Grupo D da Copa do Mundo. O atacante saiu no intervalo da goleada por 4 a 1 sobre o Paraguai sentindo a panturrilha esquerda. E nesta segunda-feira não participou do treino dos americanos. Ficou apenas fazendo exercícios físicos separado do elenco,que foi pela primeira vez em campo após jogo com os paraguaios. .

De acordo com o departamento médico dos Estados Unidos, a lesão na panturrilha esquerda acabou agravando uma lesão anterior, na mesma perna, e, por isso, ele não esteve com o grupo no CT americano, em Irvine, na Califórnia.

“Levei uma pancada no primeiro tempo.Mas espero muito que não seja nada sério. Estou apenas tomando algumas precauções, mas acredito que estarei bem nos próximos dias”, disse Pulisic, que, enquanto esteve em campo, foi o melhor jogador do duelo.

Sem Pulisic, Berhalter pode ser a opção dos Estados|Unidos

Assim, Pochettino deve esperar os próximos dias para saber se o jogador, que defende o Milan-ITA, conseguirá se recuperar a tempo ou se terá de ter um tempo a mais para se recuperar com mais calma para as partidas seguintes da seleção. Caso não jogue, Berhalter, que o substituiu, deve ser a opção.

Os Estados Unidos lideram o Grupo D com três pontos e saldo de três gols. Em seguida aparece exatamente a Austrália, com três pontos e saldo de dois gols. Turquia e Paraguai (que jogarão entre si também na sexta-feira) estão com zero ponto.

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