Grupo protesta contra seleção do Irã antes da estreia na Copa do Mundo

Centenas de opositores a Teerã protestaram nesta segunda-feira (15) nos arredores do estádio SoFi, em Inglewood, Los Angeles. O movimento aconteceu antes da seleção do Irã estrear na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia.

Os manifestantes utilizaram uma antiga bandeira do país, a do leão com a espada que existia antes da revolução islâmica que em 1979 colocou no poder o atual regime, e entoaram palavras de ordem contra a seleção, que veem como um instrumento de propaganda de seu governo.

A partida entre a seleção iraniana e a Nova Zelândia acontece sob um grande esquema de segurança. Afinal, a numerosa comunidade iraniana em Los Angeles, conhecida como “Teerãngeles”, havia prometido se manifestar.

Os iranianos acusam o atual governo de terrorismo e pedem mudança no regime hoje sob controle dos aiatolás. O Irã, aliás, chegou aos Estados Unidos na véspera do jogo após meses de dúvidas sobre a participação da equipe na Copa por causa da guerra entre as duas nações.

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