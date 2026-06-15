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Grupo protesta contra seleção do Irã antes da estreia na Copa do Mundo

Grupo protesta contra seleção do Irã antes da estreia na Copa do Mundo
Grupo protesta contra seleção do Irã antes da estreia na Copa do Mundo -

Centenas de opositores a Teerã protestaram nesta segunda-feira (15) nos arredores do estádio SoFi, em Inglewood, Los Angeles. O movimento aconteceu antes da seleção do Irã estrear na fase de grupos da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia.

Os manifestantes utilizaram uma antiga bandeira do país, a do leão com a espada que existia antes da revolução islâmica que em 1979 colocou no poder o atual regime, e entoaram palavras de ordem contra a seleção, que veem como um instrumento de propaganda de seu governo.

A partida entre a seleção iraniana e a Nova Zelândia acontece sob um grande esquema de segurança. Afinal, a numerosa comunidade iraniana em Los Angeles, conhecida como “Teerãngeles”, havia prometido se manifestar.

Os iranianos acusam o atual governo de terrorismo e pedem mudança no regime hoje sob controle dos aiatolás. O Irã, aliás, chegou aos Estados Unidos na véspera do jogo após meses de dúvidas sobre a participação da equipe na Copa por causa da guerra entre as duas nações.

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