Saka destaca confiança da Inglaterra para estreia na Copa

A Inglaterra vive a expectativa para realizar a sua estreia na Copa do Mundo. Os Leões entram em campo apenas na quarta-feira (17), para encarar a Croácia, mas fica a esperança de enfim os ingleses conseguirem de fato mostrar sua força e chegarem longe no torneio.

Uma das principais estrelas do time, Bukayo Saka enfatizou a força da seleção. O jogador recordou as decisões de Euro perdidas pela Inglaterra e que o elenco aprendeu diferentes fatores das duas decisões. Além disso, o atacante acredita que a confiança pode ser determinante para um salto maior na Copa.

“Acho que cada torneio nos ensinou algo diferente, especialmente o fato de termos chegado a duas finais. Acredito que a questão principal seja a confiança. Quando olho para o elenco, vejo o talento que temos, a paixão, a confiança. Temos verdadeiros vencedores, verdadeiros líderes. Com confiança, acredito que podemos dar o próximo passo”, pontuou.

Outro ponto ressaltado por Saka é o clima na concentração. O jogador destacou que todo o elenco está ansioso pela estreia e animado para fazer um grande torneio.

“Estou empolgado. Todos os jogadores estão animados. O clima na concentração está ótimo. Estamos ansiosos para que esta primeira partida chegue logo e pelo início do nosso torneio”, ressaltou.

Assim como outros jogadores da Inglaterra, Saka chega à Copa com o título da Premier League na bagagem. O jogador acredita que os campeões com os Gunners podem ter mais liberdade durante o Mundial.

“Acho que nós, eu e os outros jogadores do Arsenal, temos a confiança e a liberdade necessárias para encarar a Copa do Mundo. Isso certamente nos tornará melhores”, concluiu.

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