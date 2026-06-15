Técnico da Arábia Saudita valoriza ponto contra o Uruguai

Georgios Donis valorizou o empate da Arábia Saudita por 1 a 1 com o Uruguai, nesta segunda-feira (15), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, pela primeira rodada do Grupo H da Copa do Mundo. O técnico saudita destacou o desgaste físico da equipe no fim da partida, mas tratou o ponto conquistado contra a seleção sul-americana como positivo para a campanha.

“Estávamos muito cansados no fim, mas jogar esse tipo de partida contra esse adversário e conquistar um ponto é positivo para nós”, afirmou Donis.

A Arábia Saudita ficou perto de repetir uma zebra em estreia de Copa. Em 2022, a seleção venceu a Argentina por 2 a 1 na primeira rodada. Desta vez, a equipe saiu na frente contra o Uruguai e sustentou a vantagem até a reta final do segundo tempo.

O gol saudita saiu aos 40 minutos da etapa inicial. Al-Juwayr cobrou escanteio, Kanno subiu e cabeceou para defesa de Muslera. No rebote, Al-Amri apareceu bem posicionado e completou para abrir o placar. Assim, a Arábia Saudita foi para o intervalo em vantagem.

Arábia Saudita passa sufoco

No segundo tempo, no entanto, o Uruguai aumentou a pressão. Marcelo Bielsa fez mudanças no intervalo, e a seleção celeste passou a usar mais os lados do campo. Além disso, Federico Viñas virou a principal referência nos cruzamentos para a área.

Mohammed Al-Owais teve papel importante para segurar o resultado. O goleiro saudita fez defesas decisivas, especialmente em cabeçadas e finalizações de fora da área. Ainda assim, aos 34 minutos do segundo tempo, ele não conseguiu segurar uma cabeçada de Viñas. Maxi Araújo aproveitou o rebote e empatou a partida.

Mesmo com a pressão uruguaia até os acréscimos, Donis elogiou a postura dos jogadores sauditas. Ainda assim, o treinador cobrou evolução para a sequência da Copa.

“Gosto do espírito e da paixão dos meus jogadores, mas acho que temos qualidade para jogar melhor”, completou o técnico.

Com o empate, Arábia Saudita e Uruguai somam um ponto no Grupo H. Espanha e Cabo Verde também têm um ponto depois do empate sem gols na outra partida da chave. Na próxima rodada, a Arábia Saudita enfrenta a Espanha no sábado (21), às 13h (de Brasília). O Uruguai encara Cabo Verde no mesmo dia, às 19h.

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