De 50 mil a 4,5 milhões e contando! Fenômeno Vozinha parou o Mundial

Herói de Cabo Verde no empate em 0 a 0 com a Espanha, pelo Grupo H da Copa do Mundo, o goleiro Vozinha está se tornando um fenômeno nas redes sociais. O jogador, que começou o jogo com 40 mil seguidores no Instagram, terminou a partida com um avanço de novos fãs: 1,2 milhão. Mas não parou por aí. No fim desta sexta-feira, o arqueiro que defende o Chaves, de Portugal, e recém-completou 40 anos, já bate na casa de 4,5 milhões no Insta. E contando.

O crescimento ocorreu por causa de um levante de brasileiros que correram às redes para exaltar o goleiro cabo-verdiano. Para se ter ideia, toda a população do país é de 600 mil. Vozinha hoje tem 7,5 vezes mais seguidores do que a população do país africano.

“Obrigado aos brasileiros, sempre tiveram um carinho por nós e temos sentido isso durante anos na campanha. Agora que chegamos aqui, sentimos o apoio e o carinho dos brasileiros.”

Raio X de Vozinha

Vozinha é o apelido de Josimar José Évora Dias. Ele nasceu em 1986, em plena Copa do Mundo. Seu pai, entusiasta do futebol brasileiro, resolveu colocá-lo com o nome de Josimar, em homenagem ao lateral dos Canarinhos que encantou o mundo com dois golaços, um contra a Irlanda do Norte (3 a 0) e outro contra a Polônia (4 a 0).

Começou no futebol em 2007, defendeu o Batuque, time da Ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Passou por várias equipes europeias: Gil Vicente (Portugal), Limassol (Chipre), Chindia (Romênia) e Trencin (Eslováquia), até chegar em 2024 no Chaves, time português onde segue até hoje. Defende a seleção de Cabo Verde desde 2012 e, com o jogo deste 15/6, chegou ao número 90 com a camisa do país. E vive o momento máximo da carreira.

“Sonhei toda a minha vida com esse momento”, disse.

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