Criciúma cede empate ao Ceará e perde chance de entrar no G4 da Série B

O Criciúma desperdiçou uma oportunidade valiosa para ingressar na zona de classificação para a elite do futebol nacional. Atuando no Estádio Heriberto Hülse, o Tigre vencia o confronto até a metade do segundo tempo, mas cedeu o empate por 1 a 1 diante do Ceará. O jogo fechou a noite de segunda-feira pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com este resultado, a equipe catarinense somou apenas um ponto, alcançou os 21 pontos na tabela de classificação e estacionou na 6ª colocação da disputa, Por outro lado, o Vozão chegou aos 17 pontos e permaneceu na 14ª posição.

O jogo

O time da casa iniciou a partida com mais presença no campo ofensivo e pressionou a saída de bola do adversário. Logo aos 12 minutos, o atacante Waguininho quase abriu o placar após um lançamento rasteiro de Rodrigo, mas o zagueiro Éder salvou o Alvinegro em cima da linha.

A insistência tricolor surtiu efeito aos 23 minutos da primeira etapa. Waguininho realizou um cruzamento preciso para a pequena área e encontrou o atacante Fellipe Mateus, que completou de primeira para estufar as redes e abrir o placar no Majestoso.

Ceará cresce na etapa final e busca a igualdade com gol de longe

Após o intervalo, o panorama do confronto mudou drasticamente por causa das alterações promovidas pelo técnico Anderson Batatais. O Ceará adiantou as suas linhas de marcação e passou a agredir o gol defendido por Airton. Aos 8 minutos, o lateral-direito Rafael Ramos arriscou um forte chute de longa distância e exigiu uma grande defesa do goleiro carvoeiro para evitar o empate precoce. O Criciúma tentou responder com Diego Gonçalves aos 24 minutos, mas o goleiro Richard operou um milagre.

A melhora tática do time visitante resultou no gol de empate aos 34 minutos do segundo tempo. O meio-campista Matheuzinho serviu o volante João Gabriel na intermediária ofensiva. O jogador dominou com liberdade, arriscou um chute potente com a perna direita de muito longe e acertou o canto esquerdo da meta adversária, deixando tudo igual no placar. O Vozão quase buscou a virada aos 36 minutos, entretanto Airton defendeu a finalização cara a cara do atacante Melk.

VAR aciona a arbitragem e anula pênalti para o Criciúma nos acréscimos

Os minutos finais da partida ganharam contornos dramáticos em Santa Catarina devido à intervenção da tecnologia. Aos 47 minutos, o árbitro de campo assinalou uma penalidade máxima a favor do Criciúma após a bola tocar no braço do defensor Sánchez dentro da grande área. O lance causou muita reclamação por parte dos atletas cearenses.

Entretanto, a árbitra de vídeo Daiane Muniz recomendou a revisão completa da jogada no monitor de campo. Após analisar as imagens por mais de dois minutos, o juiz João Vitor Gobi identificou a falta de intencionalidade no movimento e anulou a marcação do pênalti aos 51 minutos. Portanto, as duas equipes somaram apenas um ponto na rodada e o placar terminou em igualdade na cidade de Criciúma.

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