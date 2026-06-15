Veja o que a imprensa de Cabo Verde e da Espanha falaram do 0 a 0

A imprensa de Cabo Verde exaltou a façanha da sua seleção ao conseguir segurar um empate sem gols diante da Espanha em jogo pelo Grupo H da Copa do Mundo, nesta segunda-feira,15/6. Para o Expresso das Ilhas, o esporte cabo-verdiano viveu um dia para ficar marcado na história e o herói da façanha é o goleiro Vozinha. Com pelo menos cinco grandes defesas, ele mostrou uma segurança incrível, o que aumentou ainda mais a confiança da defesa e fez com que o time conquistasse um ponto totalmente inesperado. O mesmo disse o jornal A Nação.

EM Cabo Verde

“Expresso das Ilhas”

“O goleiro Vozinha assinou uma das exibições mais marcantes da história do futebol nacional e foi o principal responsável por um empate que já entrou para os momentos inesquecíveis do esporte cabo-verdiano”.

“A Nação”

“O guardião cabo-verdiano decerto ficará na memória da seleção espanhola pela performance no jogo de hoje. Vozinha fez incríveis sete defesas importantes”.

Na Espanha

Já a imprensa espanhola falou em decepção total com a seleção, cotada ao lado da França como uma das maiores favoritas ao título e que não conseguiu superar um rival que não estava no top 50 da FIFA. Para o Marca, um desastre. Para o Diario AS, um fiasco.

“Marca”

De repente, um desastre em Atlanta

“Uma Espanha irreconhecível, sem futebol, ideias e recursos, foi incapaz de marcar um gol em Cabo Verde, um time animado que deu a grande surpresa deste Mundial. Recorrer tarde a Lamine Yamal e Nico Williams em busca da vitória não funcionou”.

“Diário As”

Fiasco

“A Espanha naufraga em sua estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde. Nem mesmo a entrada de Lamine conseguiu melhorar a má imagem em Atlanta”.

Classificação e próximos jogos

O Grupo H não teve vencedores na rodada, já que no outro jogo Uruguai e Arábia Saudita ficaram no 1 a 1. Assim, todas as seleções estão com um ponto. Mas, se o torneio terminasse agora, o Uruguai seria líder com um gol, superando a Arábia Saudita no fair play (0 amarelo, contra 1 dos sauditas). A Espanha (um ponto, zero gol e zero amarelo) estaria em terceiro e Cabo Verde em último (um amarelo). Na segunda rodada, no dia 21, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita e o Uruguai terá Cabo Verde pela frente.

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