Vini Jr, Neymar e mais jogadores jogam cartas na concentração da Seleção

O atacantte Vini Jr publicou, nesta segunda-feira (15/6), nas redes sociais bastidores dos últimos dias na Seleção Brasileira. Em um compilado de imagens, o jogador do Real Madrid apareceu jogando cartas com Neymar, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães.
Vini Jr também compartilhou registros de sua interação com o influenciador americano Speed e com o renomado cantor Travis Scott. Para o artista, o jogador fez um presente especial, entregando uma camisa autografada, o que reforça o intercâmbio da seleção com figuras proeminentes da cultura global.
Vini Jr foi eleito o melhor em campo no empate de 1 a 1 contra Marrocos, pela estreia da Copa do Mundo, ao marcar o gol que deixou tudo igual após passe de Bruno Guimarães.
A Seleção Brasileira volta a jogar na próxima sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), diante do Haiti, pela segunda rodada da Copa. A partida será na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos.
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