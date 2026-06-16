Argentina x Argélia: onde assistir, escalações e arbitragem

Os atuais campeões do mundo começam sua jornada de defesa do título na América do Norte com grandes expectativas. Na noite desta terça-feira (16), a Argentina estreia nesta edição do Mundial contra a Argélia, em Kansas City, em duelo válido pelo Grupo J.

Em sua preparação, a Albiceleste venceu Honduras e Islândia por 2 a 0 e 3 a 0, respectivamente. Por outro lado, as Raposas conseguiram uma grande vitória para cima da Holanda, pelo placar mínimo, e golearam a Bolívia por 4 a 0.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal da CazéTV no YouTube.

Como chega a Argentina

Para começar sua jornada na América do Norte, Lionel Scaloni teve algumas dúvidas até os últimos dias de treinamento. Dibu Martínez, que se recuperou de uma fratura no dedo anelar da mão direita, está disponível e deve começar a partida. Mesma situação de Messi, que já atuou no último amistoso preparatório. Por outro lado, a Argentina não deve contar com Lautaro Martínez e Tagliafico. Por conta disso, o treinador chegou a treinar com uma linha de cinco na defesa ao longo da semana.

Como chega a Argélia

De volta ao Mundial após 12 anos, os argelinos vivem um momento de renovação desde a chegada de Vladmir Petkovic. A grande esperança das Raposas está em Riyad Mahrez, que é um dos poucos remanescentes da equipe que disputou o torneio no Brasil em 2014. Além dele, destaque para jogadores que vêm ganhando projeção nos últimos anos, como Ait-Nouri, Gouiri e Amoura.

ARGENTINA X ARGÉLIA

Copa do Mundo – Grupo J – 1ª rodada

Data e horário: 16/6/2026 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Arrowhead Stadium, Kansas City (EUA)

ARGENTINA: Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi e Facundo Medina (Lisandro Martinez); Enzo Fernández, Paredes, Mac Allister, Thiago Almada e Lionel Messi; Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.

ARGÉLIA: Luca Zidane, Achref Abada, Zineddine Belaid, Aissa Mandi e Rayan Ait-Nouri; Nabil Bentaleb, Houssem Aouar e Ramiz Zerrouki; Riyad Mahrez, Amine Gouiri e Mohamed Amine Amoura. Técnico: Vladmir Petkovic.

Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz e por Adam Kupsik (POL)

VAR: Não divulgado

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