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Técnico da Nova Zelândia exalta atuação de jogadores, mas lamenta empate

Técnico da Nova Zelândia exalta atuação de jogadores, mas lamenta empate
Técnico da Nova Zelândia exalta atuação de jogadores, mas lamenta empate -

A Nova Zelândia esteve muito próxima de conseguir sua primeira vitória na história da Copa do Mundo. Afinal, na noite desta segunda-feira (15), os All Whites ficaram na frente do marcador por duas vezes, mas empataram com o Irã por 2 a 2, na estreia no torneio.

Entretanto, o treinador Darren Bezeley preferiu exaltar o desempenho de seus atletas. O técnico afirmou que estava orgulhoso com o que a seleção exibiu em campo e enfatizou que há uma decepção por ter visto a vitória próxima em dois momentos do jogo.

“Estou extremamente orgulhoso dos jogadores. O empenho deles e as inúmeras oportunidades que criamos. Achei que fomos muito, muito bons com a posse de bola e defendemos muito bem na maior parte do tempo. E saímos decepcionados por não termos vencido, porque estivemos na frente duas vezes, marcamos dois golaços e tivemos alguns bons momentos, o que foi ótimo”, ressaltou.

Com o resultado, a Nova Zelândia chegou ao seu quarto empate em sete jogos no Mundial. Bezeley lamentou que a chance do primeiro triunfo esteve próxima, mas reforçou a boa atuação da equipe e valorizou que a equipe não saiu derrotada de Los Angeles.

“Vai ser um pouco amargo porque tivemos a chance de fazer história hoje à noite e vencer uma partida em uma Copa do Mundo. E chegamos muito perto, não perdemos. Mantivemos a disputa e jogamos muito bem. Muito orgulho”, concluiu.

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