Técnico da Nova Zelândia exalta atuação de jogadores, mas lamenta empate

A Nova Zelândia esteve muito próxima de conseguir sua primeira vitória na história da Copa do Mundo. Afinal, na noite desta segunda-feira (15), os All Whites ficaram na frente do marcador por duas vezes, mas empataram com o Irã por 2 a 2, na estreia no torneio.

Entretanto, o treinador Darren Bezeley preferiu exaltar o desempenho de seus atletas. O técnico afirmou que estava orgulhoso com o que a seleção exibiu em campo e enfatizou que há uma decepção por ter visto a vitória próxima em dois momentos do jogo.

“Estou extremamente orgulhoso dos jogadores. O empenho deles e as inúmeras oportunidades que criamos. Achei que fomos muito, muito bons com a posse de bola e defendemos muito bem na maior parte do tempo. E saímos decepcionados por não termos vencido, porque estivemos na frente duas vezes, marcamos dois golaços e tivemos alguns bons momentos, o que foi ótimo”, ressaltou.

Com o resultado, a Nova Zelândia chegou ao seu quarto empate em sete jogos no Mundial. Bezeley lamentou que a chance do primeiro triunfo esteve próxima, mas reforçou a boa atuação da equipe e valorizou que a equipe não saiu derrotada de Los Angeles.

“Vai ser um pouco amargo porque tivemos a chance de fazer história hoje à noite e vencer uma partida em uma Copa do Mundo. E chegamos muito perto, não perdemos. Mantivemos a disputa e jogamos muito bem. Muito orgulho”, concluiu.

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