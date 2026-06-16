Técnico do Irã relata ordem de retorno imediato após estreia na Copa

O Irã teve que lidar com assuntos de extracampo imediatamente após estrear na Copa do Mundo. Depois de empatar em 2 a 2 com a Nova Zelândia, na noite desta segunda-feira (15), os Persas receberam um comunicado de que teriam que voltar em sequência para Tijuana, no México, onde a seleção está hospedada durante o torneio.

O técnico Amir Ghalenoei reclamou muito da situação. O treinador relatou que a ordem veio logo após o término da partida, sem que os jogadores pudessem ter o tempo de descanso.

“Eles nem nos deram tempo para nos recuperar. Depois do jogo de hoje, nos disseram: ‘Vocês têm que ir embora imediatamente’. É muito importante para nós termos tempo para nos recuperar, mas nos pedem para pegar um avião e voltar para nossa concentração em Tijuana, e isso nos incomoda muito”, afirmou.

Ghalenoei pontuou não entender o motivo de os iranianos sofram tais medidas, como não poder chegar antes ao local do jogo. O treinador esperava que a delegação iraniana retornasse ao México no horário do almoço e enfatizou que o Irã é a equipe mais oprimida da competição.

“Para ser sincero, não sabemos por que estão nos mandando de volta. Acho muito estranho. Parece que outros estão planejando por nós. As decisões estão sendo tomadas por outra pessoa. Deveríamos ter chegado duas noites antes do jogo, e deveríamos ficar esta noite para nos recuperar e voltar amanhã na hora do almoço. Não temos ideia do porquê. Acho que nossa seleção é talvez a mais oprimida da Copa do Mundo”, ressaltou.

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