Seleção inicia semana com foco em ajustar saída de bola, problema em estreia

No início do jogo contra Marrocos, o Brasil errou muitos passes na saída de bola. Para solucionar esse problema e melhorar o rendimento do time, o técnico Carlo Ancelotti já programou atividades específicas logo no início da semana de preparação para o jogo contra o Haiti. Afinal, três erros na defesa geraram finalizações para a seleção marroquina. O gol deles, na verdade, aconteceu de uma jogada de tabela, mas Marrocos criou outras três chances claras que foram frutos diretos desses erros do Brasil na saída de jogo.

A Seleção Brasileira teve 449 passes completos, mas, desse total, mais da metade — 268 — foram trocados no próprio campo de defesa. Nas estatísticas de passes longos, a Seleção acertou exatamente a metade: foram 18 acertos em 36 tentativas. Além disso, a equipe somou apenas 69 passes certos no último terço do campo e teve apenas 25% de aproveitamento nos cruzamentos, acertando somente 4 das 16 tentativas.

Diante desses erros excessivos na estreia, o técnico Carlo Ancelotti focou a preparação para o jogo contra o Haiti justamente na troca de passes e triangulações. Na atividade da última segunda-feira, no Columbia Park, os 15 minutos liberados para a imprensa mostraram o elenco dividido em dois grupos: um trabalhando tabelas rápidas em trios e o outro focado na saída de bola sob pressão, utilizando manequins como barreiras no gramado.

A comissão técnica ligou o sinal de alerta. Insatisfeito com o início da partida anterior, Ancelotti priorizou esses ajustes para corrigir a transição e evitar novos sustos. A defesa, afinal, voltou a sofrer com bolas em profundidade, a saída de bola teve pouca fluidez e jogadores experientes estiveram abaixo do nível esperado.

Chance de virada

Por fim, a única notícia razoável do empate é que estreias ruins não impedem boas campanhas. A Espanha perdeu para a Suíça em 2010 e terminou campeã do mundo. A Argentina caiu diante da Arábia Saudita em 2022 e levantou a taça poucas semanas depois.

Às 21h30 (de Brasília) da sexta-feira, a Amarelinha encara a equipe caribenha, pela segunda rodada da fase de grupos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A equipe busca primeira vitória na competição.

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