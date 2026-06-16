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Seleção inicia semana com foco em ajustar saída de bola, problema em estreia

Seleção inicia semana com foco em ajustar saída de bola, problema em estreia
Seleção inicia semana com foco em ajustar saída de bola, problema em estreia -

No início do jogo contra Marrocos, o Brasil errou muitos passes na saída de bola. Para solucionar esse problema e melhorar o rendimento do time, o técnico Carlo Ancelotti já programou atividades específicas logo no início da semana de preparação para o jogo contra o Haiti. Afinal, três erros na defesa geraram finalizações para a seleção marroquina. O gol deles, na verdade, aconteceu de uma jogada de tabela, mas Marrocos criou outras três chances claras que foram frutos diretos desses erros do Brasil na saída de jogo.

A Seleção Brasileira teve 449 passes completos, mas, desse total, mais da metade — 268 — foram trocados no próprio campo de defesa. Nas estatísticas de passes longos, a Seleção acertou exatamente a metade: foram 18 acertos em 36 tentativas. Além disso, a equipe somou apenas 69 passes certos no último terço do campo e teve apenas 25% de aproveitamento nos cruzamentos, acertando somente 4 das 16 tentativas.

Diante desses erros excessivos na estreia, o técnico Carlo Ancelotti focou a preparação para o jogo contra o Haiti justamente na troca de passes e triangulações. Na atividade da última segunda-feira, no Columbia Park, os 15 minutos liberados para a imprensa mostraram o elenco dividido em dois grupos: um trabalhando tabelas rápidas em trios e o outro focado na saída de bola sob pressão, utilizando manequins como barreiras no gramado.

A comissão técnica ligou o sinal de alerta. Insatisfeito com o início da partida anterior, Ancelotti priorizou esses ajustes para corrigir a transição e evitar novos sustos. A defesa, afinal, voltou a sofrer com bolas em profundidade, a saída de bola teve pouca fluidez e jogadores experientes estiveram abaixo do nível esperado.

Chance de virada

Por fim, a única notícia razoável do empate é que estreias ruins não impedem boas campanhas. A Espanha perdeu para a Suíça em 2010 e terminou campeã do mundo. A Argentina caiu diante da Arábia Saudita em 2022 e levantou a taça poucas semanas depois.

Às 21h30 (de Brasília) da sexta-feira, a Amarelinha encara a equipe caribenha, pela segunda rodada da fase de grupos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A equipe busca primeira vitória na competição.

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