Seleção do Irã é “expulsa” dos EUA e capitão fica retido em aeroporto após jogo

A participação do Irã na Copa do Mundo ganhou mais um capítulo turbulento na madrugada desta terça-feira (16). Desta vez, autoridades americanas retiveram o capitão Mehdi Taremi e o auxiliar Saeid Alhouei no aeroporto de Los Angeles por “problemas de documentação”. Após a estreia iraniana no Mundial, no empate com a Nova Zelândia, a delegação recebeu uma ordem expressa das autoridades americanas para deixar o país o mais rápido possível.

Os dois membros da delegação passaram por procedimentos adicionais de verificação migratória após desembarcarem no país. Embora as autoridades tenham liberado ambos posteriormente, o caso gerou preocupação dentro da Federação Iraniana e aumentou a tensão em torno da presença do país na Copa. As informações são das agências iranianas de notícias Isna e Fars.

Além dos problemas enfrentados pela delegação, o Irã ainda busca uma solução para a situação do atacante Mehdi Torabi. O jogador recebeu autorização para apenas uma entrada nos EUA. Agora, a federação iraniana tenta obter um visto de múltiplas entradas que lhe permita disputar o restante da Copa do Mundo.

Os EUA haviam concedido permissão para que a delegação iraniana dormisse em Los Angeles antes de seguir viagem, mas os planos teriam mudados em cima da hora.

Em declaração às agências iranianas de notícias, Mehdi Taremi, um dos jogadores mais experientes da seleção, cobrou uma atitude imediata da Fifa sobre o caso.

“Não é bom para a gente e nem para o futebol. Em uma Copa você tem que se preparar bem, há muito estresse. Mas não estamos recebendo este apoio. A Fifa precisa nos ajudar mais do que isso”, afirmou.

Guerra diplomática

Nas últimas semanas, a seleção iraniana já enfrentou dificuldades para obter vistos, precisou transferir sua base de preparação dos Estados Unidos para o México e viu parte de sua delegação ter a entrada negada pelas autoridades americanas.

Enquanto isso, dirigentes iranianos acusam os EUA de adotar medidas discriminatórias contra o país durante a realização do torneio. Por outro lado, o governo americano sustenta que concedeu as autorizações necessárias para que a seleção participe normalmente da competição.

O Irã disputará os dois compromissos restantes da fase de grupos em território americano. Primeiro, a equipe enfrentará a Bélgica, no sábado (21), em Los Angeles. Na sequência, viajará para Seattle, onde medirá forças com o Egito em 27 de junho.

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