França reencontra Senegal 24 anos após derrota histórica na Copa do Mundo

Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a França reencontra um velho conhecido em sua estreia, o Senegal. Afinal, em 2002, a seleção chegava como atual campeã mundial, campeã europeia e líder do ranking da Fifa, mas foi surpreendida pelos africanos, naquela que é uma das maiores zebras da história dos Mundiais, por 1 a 0.

Dessa forma, aquele confronto marcou a estreia dos europeus no Grupo A daquele Mundial. Foram 62.561 torcedores no Estádio da Copa do Mundo de Seul, que acompanharam o gol de Papa Bouba Diop.

Na ocasião, aos 30 minutos do primeiro tempo, El-Hadji Diouf avançou pela esquerda e cruzou para Papa Bouba Diop. Inicialmente, o meio-campista finalizou, parou em Fabien Barthez. Contudo, aproveitou o rebote para, sentado no gramado, empurrar a bola para o fundo da rede e marcar o gol da vitória.

Em seguida, Papa Bouba Diop também eternizou uma das comemorações mais marcantes dos Mundiais. Após o gol, tirou a camisa 19, colocou a peça no gramado e dançou ao redor dela ao lado dos companheiros.

O ex-jogador morreu em 2020, aos 42 anos, vítima da Doença de Charcot, síndrome degenerativa que provoca enfraquecimento muscular e perda gradual da sensibilidade nos membros.

Novo capítulo do confronto

Vinte e quatro anos depois, as seleções voltam a se enfrentar justamente na estreia de outra Copa do Mundo. O duelo pelo Grupo I acontece nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e coloca frente a frente duas equipes ligadas por um capítulo inesquecível do futebol.

“Faremos de tudo para vencer, mas esqueceremos o que aconteceu em 2002. Estamos em 2026”, disse recentemente o zagueiro Kalidou Koulibaly, cujo objetivo é repetir a campanha daquela edição, em que Senegal chegou às quartas de final.

“Sabemos que será uma partida muito importante contra a equipe francesa, no jogo de estreia. Sempre queremos começar bem as competições, e isso significa vencer”, finalizou o capitão senegalês.

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