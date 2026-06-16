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França reencontra Senegal 24 anos após derrota histórica na Copa do Mundo

França reencontra Senegal 24 anos após derrota histórica na Copa do Mundo
França reencontra Senegal 24 anos após derrota histórica na Copa do Mundo -

Considerada uma das favoritas ao título da Copa do Mundo 2026, a França reencontra um velho conhecido em sua estreia, o Senegal. Afinal, em 2002, a seleção chegava como atual campeã mundial, campeã europeia e líder do ranking da Fifa, mas foi surpreendida pelos africanos, naquela que é uma das maiores zebras da história dos Mundiais, por 1 a 0.

Dessa forma, aquele confronto marcou a estreia dos europeus no Grupo A daquele Mundial. Foram 62.561 torcedores no Estádio da Copa do Mundo de Seul, que acompanharam o gol de Papa Bouba Diop.

Na ocasião, aos 30 minutos do primeiro tempo, El-Hadji Diouf avançou pela esquerda e cruzou para Papa Bouba Diop. Inicialmente, o meio-campista finalizou, parou em Fabien Barthez. Contudo, aproveitou o rebote para, sentado no gramado, empurrar a bola para o fundo da rede e marcar o gol da vitória.

Em seguida, Papa Bouba Diop também eternizou uma das comemorações mais marcantes dos Mundiais. Após o gol, tirou a camisa 19, colocou a peça no gramado e dançou ao redor dela ao lado dos companheiros.

O ex-jogador morreu em 2020, aos 42 anos, vítima da Doença de Charcot, síndrome degenerativa que provoca enfraquecimento muscular e perda gradual da sensibilidade nos membros.

Novo capítulo do confronto

Vinte e quatro anos depois, as seleções voltam a se enfrentar justamente na estreia de outra Copa do Mundo. O duelo pelo Grupo I acontece nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), no Estádio de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e coloca frente a frente duas equipes ligadas por um capítulo inesquecível do futebol.

“Faremos de tudo para vencer, mas esqueceremos o que aconteceu em 2002. Estamos em 2026”, disse recentemente o zagueiro Kalidou Koulibaly, cujo objetivo é repetir a campanha daquela edição, em que Senegal chegou às quartas de final.

“Sabemos que será uma partida muito importante contra a equipe francesa, no jogo de estreia. Sempre queremos começar bem as competições, e isso significa vencer”, finalizou o capitão senegalês.

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