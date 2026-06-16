Vini Jr nega ingressos a ex-affairs durante a Copa do Mundo

A Copa do Mundo também movimenta os bastidores fora das quatro linhas, e Vini Jr se tornou assunto por uma decisão tomada durante o torneio. De acordo com informações publicadas pelo Jornal Extra, o atacante da Seleção Brasileira optou por não distribuir ingressos para algumas amigas e ex-affairs que estarão nos Estados Unidos acompanhando a competição.

Conhecido por não economizar quando o assunto envolve futebol e companhia feminina, Vini costuma presentear pessoas próximas com entradas para jogos do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Frequentemente, as convidadas aparecem nas arquibancadas usando a camisa número 7 do brasileiro. Desta vez, porém, o cenário mudou.

Segundo a publicação, algumas mulheres procuraram o jogador em busca de ingressos para partidas da Seleção Brasileira. No entanto, Vini negou os pedidos. A decisão não estaria relacionada ao valor das entradas, já que o atacante teria respondido que poderia conseguir ingressos por cerca de US$ 2 mil. O principal motivo seria evitar novas exposições públicas envolvendo sua vida pessoal.

Ainda de acordo com o jornal, o jogador teme que convidadas publiquem conteúdos que acabem gerando repercussão nas redes sociais, como já aconteceu em outras ocasiões. Além disso, Vini estaria focado em viver a Copa de forma mais reservada e, quem sabe, até celebrar uma eventual conquista do hexa acompanhado de Virginia.

A negativa, porém, não agradou algumas brasileiras que ficaram sem acesso aos ingressos para os próximos compromissos da Seleção contra Haiti e Escócia. Uma das mulheres ouvidas pelo jornal chegou a reclamar da decisão. “Isso aí é dinheiro de pão pra ele”, afirmou.

Vini Jr movimenta rumores de reconciliação com Virginia

Mesmo após Casemiro sugerir que os jogadores reduzissem o uso dos celulares durante a concentração da Seleção Brasileira, o elenco segue bastante ativo nas redes sociais. Nesse cenário, Vini Jr voltou a chamar atenção ao interagir com uma publicação de Virginia às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Na sexta-feira (12), um dia antes da partida contra Marrocos, o atacante foi o primeiro a curtir e comentar uma postagem da influenciadora. No conteúdo, Virginia compartilhou um carrossel de fotos exibindo um grande buquê de rosas vermelhas recebido no Dia dos Namorados, mesmo estando solteira.

Vini reagiu à publicação com apenas um emoji de coração. Apesar da discrição, o gesto rapidamente repercutiu entre os seguidores. Em cerca de uma hora, a interação acumulou mais de 100 mil curtidas e alimentou especulações sobre uma possível reaproximação entre os dois.

Ao mesmo tempo, muitos torcedores aproveitaram a ocasião para brincar com a situação. Entre os comentários, alguns seguidores cobraram foco total no Mundial. “Homem de Deus, a nossa Copa começa amanhã, TE CONCENTRA!”, escreveu um internauta.

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