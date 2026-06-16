Real Madrid renova com zagueiro Rüdiger até 2027

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (16) a renovação do contrato com o zagueiro Antonio Rüdiger. Dessa forma, o jogador alemão ampliou o vínculo por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027. Nos planos do técnico José Mourinho, o defensor é bem avaliado, principalmente, no aspecto de liderança no elenco.

“O Real Madrid C. F. e Antonio Rüdiger chegaram a um acordo para a ampliação do contrato do nosso jogador, que permanecerá vinculado ao clube até 30 de junho de 2027”, disse o Real Madrid.

Rüdiger, de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2022, após defender o Chelsea, da Inglaterra. O zagueiro também atuou pelo Stuttgart, da Alemanha, e a Roma, da Itália, antes de chegar ao clube merengue. Assim, ele soma 182 jogos, oito gols e quatro assistências com a camisa branca, além de títulos como Liga dos Campeões de 2022 e 2024, Campeonato Espanhol de 2023/24 e Copa do Rei de 2022/23. O Real Madrid passa por um processo de reformulação no elenco após duas temporadas sem conquistar grandes títulos. Dessa forma, a expectativa é de muitas movimentações no mercado de transferências, principalmente na defesa. O clube merengue anunciou nesta última segunda-feira (15) a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.