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Real Madrid renova com zagueiro Rüdiger até 2027

Novo vínculo do atleta alemão vai até 30 de junho de 2027

Real Madrid renova com zagueiro Rüdiger até 2027
Real Madrid renova com zagueiro Rüdiger até 2027 -

O Real Madrid anunciou nesta terça-feira (16) a renovação do contrato com o zagueiro Antonio Rüdiger. Dessa forma, o jogador alemão ampliou o vínculo por mais uma temporada, até 30 de junho de 2027. Nos planos do técnico José Mourinho, o defensor é bem avaliado, principalmente, no aspecto de liderança no elenco.

“O Real Madrid C. F. e Antonio Rüdiger chegaram a um acordo para a ampliação do contrato do nosso jogador, que permanecerá vinculado ao clube até 30 de junho de 2027”, disse o Real Madrid.

Rüdiger, de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2022, após defender o Chelsea, da Inglaterra. O zagueiro também atuou pelo Stuttgart, da Alemanha, e a Roma, da Itália, antes de chegar ao clube merengue. Assim, ele soma 182 jogos, oito gols e quatro assistências com a camisa branca, além de títulos como Liga dos Campeões de 2022 e 2024, Campeonato Espanhol de 2023/24 e Copa do Rei de 2022/23.

O Real Madrid passa por um processo de reformulação no elenco após duas temporadas sem conquistar grandes títulos. Dessa forma, a expectativa é de muitas movimentações no mercado de transferências, principalmente na defesa. O clube merengue anunciou nesta última segunda-feira (15) a contratação do lateral-esquerdo Marc Cucurella.

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