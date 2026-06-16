Deschamps e Scaloni desafiam recorde de 88 anos na Copa do Mundo

A Itália ficou fora da Copa do Mundo de 2026, mas ainda acompanha o torneio por um motivo especial. Há 88 anos, Vittorio Pozzo mantém um recorde que nenhum outro treinador conseguiu igualar. Afinal, ele conquistou os títulos mundiais de 1934 e 1938 no comando da Azzurra e segue como o único técnico bicampeão do torneio.

Nesta edição, dois comandantes podem alcançar essa marca histórica. Didier Deschamps levou a França ao título na Rússia, em 2018, enquanto Lionel Scaloni comandou a conquista da Argentina no Qatar, em 2022, justamente diante dos franceses.

O recorde de Pozzo já esteve perto de cair em outras oportunidades. Carlos Bilardo conquistou a Copa de 1986 com a Argentina, mas terminou como vice em 1990. Mario Jorge Lobo Zagallo levantou a taça com o Brasil em 1970 e voltou à decisão em 1998, quando perdeu para a França de Didier Deschamps, então capitão da equipe campeã. Zagallo também levou a Seleção ao quarto lugar na Copa de 1974, na Alemanha.

Outros brasileiros tentaram

Outros treinadores brasileiros também tentaram repetir o título mundial. Vicente Feola, campeão em 1958, voltou ao comando do Brasil em 1966, mas sofreu uma eliminação inédita ainda na fase de grupos.

Carlos Alberto Parreira conquistou o tetra em 1994 e dirigiu a Arábia Saudita em 1998, porém deixou o cargo após duas derrotas nas primeiras rodadas. Recordista de participações como técnico, com seis Copas do Mundo, Parreira retornou ao Brasil em 2006, caiu nas quartas de final diante da França e encerrou sua trajetória em Mundiais na África do Sul, em 2010, sem passar da primeira fase com a seleção anfitriã.

Último brasileiro campeão do mundo como treinador, Luiz Felipe Scolari levou Portugal ao quarto lugar em 2006, na Alemanha, e voltou a comandar o Brasil em 2014. A campanha terminou na histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal disputada em Belo Horizonte.

Ao todo, 15 treinadores campeões mundiais, de sete nacionalidades, buscaram o bicampeonato. Cinco deles em mais de uma oportunidade, incluindo Didier Deschamps. Aos 57 anos, o francês disputa sua quarta Copa seguida no comando da seleção e já anunciou que deixará o cargo após o Mundial de 2026, sua última chance de igualar Vittorio Pozzo.

Lionel Scaloni também entra nessa disputa. Aos 48 anos, o técnico argentino estreia nesta terça-feira (16) diante da Argélia e pode repetir o feito do italiano. Caso conquiste o título, além do bicampeonato, Scaloni se tornará o treinador mais jovem da história a vencer duas Copas do Mundo, superando Pozzo, que tinha 52 anos quando levou a Itália ao título de 1938.

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