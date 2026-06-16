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Tunísia anuncia contratação de novo treinador para reagir na Copa do Mundo

Sabri Lamouchi deixou o comando da equipe após goleada sofrida na estreia

Tunísia anuncia contratação de novo treinador para reagir na Copa do Mundo
Tunísia anuncia contratação de novo treinador para reagir na Copa do Mundo -

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou nesta terça-feira (16) a contratação de Hervé Renard como novo técnico da seleção nacional. A mudança ocorreu apenas um dia após a derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Copa do Mundo de 2026, resultado que provocou a saída de Sabri Lamouchi do comando da equipe.

A federação decidiu agir rapidamente para tentar manter viva a esperança de classificação no Grupo F. Por isso, apostou na experiência de Renard, um dos treinadores mais vitoriosos do futebol africano. O francês conquistou a Copa Africana de Nações com a Zâmbia, em 2012, e com a Costa do Marfim, em 2015, além de ter comandado a Arábia Saudita na histórica vitória sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022.

Enquanto isso, Lamouchi deixa o cargo após apenas cinco partidas à frente da seleção tunisiana. Contratado em janeiro com vínculo até 2028, o treinador acumulou uma vitória, um empate e três derrotas, incluindo goleadas sofridas diante de Bélgica e Suécia. A campanha irregular pesou na decisão dos dirigentes.

Renard, portanto, terá pouco tempo para trabalhar antes dos próximos compromissos da Tunísia no Mundial. A equipe ocupa a última colocação do Grupo F e precisará reagir rapidamente contra Japão e Holanda para continuar sonhando com uma vaga na fase eliminatória.

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