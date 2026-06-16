Tunísia anuncia contratação de novo treinador para reagir na Copa do Mundo

A Federação Tunisiana de Futebol anunciou nesta terça-feira (16) a contratação de Hervé Renard como novo técnico da seleção nacional. A mudança ocorreu apenas um dia após a derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia da Copa do Mundo de 2026, resultado que provocou a saída de Sabri Lamouchi do comando da equipe.

A federação decidiu agir rapidamente para tentar manter viva a esperança de classificação no Grupo F. Por isso, apostou na experiência de Renard, um dos treinadores mais vitoriosos do futebol africano. O francês conquistou a Copa Africana de Nações com a Zâmbia, em 2012, e com a Costa do Marfim, em 2015, além de ter comandado a Arábia Saudita na histórica vitória sobre a Argentina na Copa do Mundo de 2022.

Enquanto isso, Lamouchi deixa o cargo após apenas cinco partidas à frente da seleção tunisiana. Contratado em janeiro com vínculo até 2028, o treinador acumulou uma vitória, um empate e três derrotas, incluindo goleadas sofridas diante de Bélgica e Suécia. A campanha irregular pesou na decisão dos dirigentes.

Renard, portanto, terá pouco tempo para trabalhar antes dos próximos compromissos da Tunísia no Mundial. A equipe ocupa a última colocação do Grupo F e precisará reagir rapidamente contra Japão e Holanda para continuar sonhando com uma vaga na fase eliminatória.

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