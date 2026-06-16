Endrick ultrapassa Neymar e lidera buscas após estreia do Brasil na Copa

A ausência de Endrick em campo na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 não impediu o atacante de se tornar um dos protagonistas fora das quatro linhas. Após o empate por 1 a 1 com o Marrocos, no último sábado (13/6), o jovem de 19 anos liderou as buscas relacionadas ao Brasil na internet e movimentou as redes sociais.

De acordo com dados da ferramenta Brandwatch, Endrick foi o jogador mais pesquisado no Google após a partida disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Antes da bola rolar, o atacante aparecia na segunda posição entre os nomes mais procurados, atrás apenas de Neymar.

O cenário mudou logo após o apito final. Segundo o levantamento, Endrick passou a dividir a liderança das buscas com o técnico Carlo Ancelotti, tornando-se o atleta da Seleção que mais despertou curiosidade dos torcedores após a estreia no Mundial.

O interesse também se refletiu nas redes sociais. O atacante liderou o ranking de menções entre os jogadores brasileiros, com cerca de 31 mil citações. Na sequência aparecem Vinicius Júnior, autor do gol brasileiro contra os marroquinos, com 28 mil menções, e Raphinha, com 24 mil.

A lista ainda conta com Casemiro, que somou 15,8 mil referências, e Neymar, que registrou 15,2 mil menções mesmo sem atuar por causa da lesão na panturrilha direita.

Internautas buscam Endrick

O impacto da repercussão também apareceu nos números das plataformas digitais. Em menos de 24 horas após a partida, Endrick ganhou mais de 502 mil novos seguidores no Instagram.

O crescimento foi significativamente superior ao registrado por outros nomes da Seleção. Vinicius Júnior aumentou sua base em aproximadamente 171 mil seguidores, enquanto Neymar adicionou cerca de 156 mil novos fãs no mesmo período.

A movimentação acontece em meio ao debate sobre a utilização do atacante durante a Copa do Mundo. Apesar de ter sido um dos destaques do ciclo recente da Seleção e de ter marcado no amistoso contra o Egito antes do Mundial, Endrick permaneceu no banco de reservas durante todo o empate diante do Marrocos.

Ainda assim, a repercussão mostra que o jovem atacante segue entre os nomes que mais despertam atenção do público brasileiro. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19/6), quando enfrenta o Haiti em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026.

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