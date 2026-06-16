Inglaterra anuncia corte de lateral por lesão às vésperas da estreia na Copa

A seleção da Inglaterra sofreu um importante desfalque às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo. O lateral-direito Tino Livramento, do Newcastle, foi cortado por sofrer uma lesão muscular durante um treinamento. Thomas Tuchel decidiu convocar o defensor Trevoh Chalobah, do Chelsea.

A ausência representa mais um capítulo de uma temporada marcada por problemas físicos para o lateral de 23 anos. Considerado uma das principais promessas no futebol inglês, Livramento enfrentou diversas lesões nos últimos anos e chegou à Copa do Mundo determinado a recuperar seu espaço na seleção principal.

Além disso, a contusão aumenta a preocupação de Tuchel com o setor defensivo. O treinador já monitora a condição física de outros jogadores da posição, especialmente Reece James, que também enfrentou problemas musculares recentemente.

Agora, a Inglaterra concentra suas atenções na estreia diante da Croácia, nesta quarta (17), pelo Grupo L, às 17h (de Brasília).

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