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Inglaterra anuncia corte de lateral por lesão às vésperas da estreia na Copa

Inglaterra anuncia corte de lateral por lesão às vésperas da estreia na Copa
Inglaterra anuncia corte de lateral por lesão às vésperas da estreia na Copa -

A seleção da Inglaterra sofreu um importante desfalque às vésperas de sua estreia na Copa do Mundo. O lateral-direito Tino Livramento, do Newcastle,  foi cortado por sofrer uma lesão muscular durante um treinamento. Thomas Tuchel decidiu convocar o defensor Trevoh Chalobah, do Chelsea.

A ausência representa mais um capítulo de uma temporada marcada por problemas físicos para o lateral de 23 anos. Considerado uma das principais promessas no futebol inglês, Livramento enfrentou diversas lesões nos últimos anos e chegou à Copa do Mundo determinado a recuperar seu espaço na seleção principal.

Além disso, a contusão aumenta a preocupação de Tuchel com o setor defensivo. O treinador já monitora a condição física de outros jogadores da posição, especialmente Reece James, que também enfrentou problemas musculares recentemente.

Agora, a Inglaterra concentra suas atenções na estreia diante da Croácia, nesta quarta (17), pelo Grupo L, às 17h (de Brasília).

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