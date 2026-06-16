Nascido no Rio, Matheus Nunes explica escolha por Portugal: “Deram oportunidade”

Matheus Nunes representa Portugal na Copa do Mundo de 2026, mas mantém fortes ligações com o Brasil. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, o lateral-direito relembrou a trajetória que o levou à seleção portuguesa e voltou a comentar a decisão de recusar uma convocação da Seleção Brasileira em 2021. Às vésperas da estreia contra a RD Congo, o jogador admitiu que sonha em enfrentar o Brasil em uma eventual final.

“Quero estar na final, seja contra quem for. Todos sabem que seria diferente para mim ser o Brasil, mas quero é ganhar. Seria especial. Foi muito difícil tomar a decisão de escolher Portugal, porque também sou brasileiro. Sinto que sou os dois por igual. Mas no que diz respeito ao futebol, devo muito mais a Portugal, porque foi aqui que me deram a oportunidade de ser quem eu sou. Sinto que sou metade português, metade brasileiro. Isso nunca vai mudar”, disse Matheus Nunes, em entrevista coletiva, nesta segunda-feira.

Titular do Manchester City, Matheus construiu toda a carreira profissional na Europa. Ainda criança, frequentou uma escolinha do Flamengo, mas não passou pelas categorias de base de clubes brasileiros. A mudança para Portugal aconteceu ao lado da mãe, do padrasto português e das duas irmãs mais novas. A família se estabeleceu em Ericeira, cidade localizada próxima a Lisboa, onde o jogador iniciou sua formação no futebol.

Recusa à Seleção Brasileira

Em 2021, o jogador recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. Na época, Tite incluiu o meio-campista na lista para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, e o atleta comemorou a oportunidade nas redes sociais. Poucos dias depois, porém, a CBF anunciou que ele não se apresentaria à equipe.

Segundo relatos da época, o então técnico de Portugal, Fernando Santos, entrou em contato com o jogador e garantiu espaço em seus planos para a seleção portuguesa. Diante desse cenário, Matheus optou por defender Portugal após concluir o processo de naturalização. A escolha abriu caminho para sua participação na Copa do Mundo de 2022.

No Qatar, Matheus Nunes atuou em duas partidas da fase de grupos e integrou a campanha que levou Portugal às quartas de final. Agora, o jogador busca se firmar entre os titulares da equipe comandada por Roberto Martínez. Caso enfrente o Brasil nesta Copa, ele já sabe que a família viverá um dilema: parte da torcida ficará com Portugal, mas as raízes brasileiras continuarão presentes do outro lado.

“Os meus familiares no Brasil não me iriam dizer, mas acho que iam torcer pelo Brasil. Mas a minha mãe ia estar por Portugal. Quando eu estava para escolher entre uma seleção e outra, ela tinha a opinião muito vincada sobre a seleção que eu devia escolher”, concluiu.

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