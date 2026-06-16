Raphinha entra na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita

Um dos pilares do Barcelona nas últimas temporadas, Raphinha entrou na mira do Al-Hilal, da Arábia Saudita. O clube saudita promete voltar a carga pelo atacante brasileiro dois anos após oferecer um contrato de mais de R$ 1 bilhão. Contudo, o jogador não vai tratar do futuro antes do fim da Copa do Mundo, de acordo com o “ge”.

Após perder o título saudita para o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, o Al-Hilal promete grandes investimentos para a próxima temporada. Dessa forma, o nome de Raphinha ganhou força nos bastidores. Antes mesmo da Copa do Mundo, o clube saudita manifestou interesse, mas o atacante não pretende abrir conversas antes do fim do Mundial.

Raphinha também não teme que os sauditas busquem outra alternativa no mercado por causa da sua postura. Afinal, o atacante está bem adaptado em Barcelona e vem de temporadas consecutivas com protagonismo. Há quatro anos no clube catalão, o jogador soma 75 gols e 52 assistências. Na última temporada, foram 33 jogos, 21 gols e oito assistências. Ele tem contrato até junho de 2028.

Em meio a indefinição sobre futuro, Raphinha mantém o foco na Seleção Brasileira. O Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), contra o Haiti, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Por fim, o último compromisso na fase de grupos será contra a Escócia, dia 24, às 19h, em Miami.

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