Torcedor transforma jogos da Copa em anime e viraliza com Brasil x Marrocos; veja

Um torcedor decidiu transformar partidas da Copa do Mundo de 2026 em anime e rapidamente conquistou as redes sociais. Criador de conteúdo digital, Leonardo Dewa recriou o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos logo após o confronto. Além disso, ele também produziu uma versão animada do empate entre Holanda e Japão, disputado no último domingo.

Por meio do perfil @leonrdewa no Instagram, Dewa compartilha as ilustrações criadas com o auxílio de um aplicativo de inteligência artificial. Além dos jogos do Mundial, o artista também já produziu artes inspiradas em seleções e jogadores como Cristiano Ronaldo.

No duelo entre Brasil e Marrocos, a animação acompanha os principais momentos da partida. Os marroquinos abriram o placar com Ismael Saibari, enquanto Vini Jr empatou para a Seleção Brasileira ainda no primeiro tempo. Com isso, a arte retrata o equilíbrio do confronto e reforça o clima dramático típico dos animes esportivos. Veja:









Um post compartilhado por Leonardo Dewa (@leonrdewa)





Por outro lado, Holanda e Japão protagonizaram um dos jogos mais emocionantes da competição até agora. A Holanda saiu na frente com Virgil van Dijk, mas Keito Nakamura igualou o marcador. Em seguida, Crysencio Summerville recolocou os europeus em vantagem, até que Daichi Kamada decretou o empate. Dessa forma, a versão animada conseguiu capturar toda a emoção de uma partida que já entrou para a lista das mais marcantes do Mundial.

Brasil conhece árbitro para duelo contra o Haiti na Copa do Mundo

A Fifa definiu nesta terça-feira (16) a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Haiti, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, o espanhol Alejandro Hernández comandará a partida. O árbitro acumula experiência em competições de alto nível na Europa, incluindo jogos da Liga dos Campeões. Além disso, ele não trabalhou em nenhuma partida da primeira rodada do Mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook