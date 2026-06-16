Fifa define arbitragem espanhola para segundo jogo do Brasil na Copa

A Fifa confirmou nesta terça-feira (16/6) a equipe de arbitragem para o confronto entre Brasil e Haiti, válido pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026. O responsável por comandar a partida será o espanhol Alejandro Hernández, árbitro com experiência em competições internacionais e presença frequente em jogos da Liga dos Campeões.

Esta será a primeira atuação de Hernández no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. Ao seu lado estarão os assistentes espanhóis Jose Enrique Naranjo e Diego Sanchez. Já a função de quarto árbitro ficará com o suíço Sandro Schaerer, enquanto Stéphane de Almeida, também da Suíça, será a árbitra reserva.

O duelo acontece na próxima sexta-feira (19/6), às 21h30 (horário de Brasília), e ganhou importância ainda maior após o empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos na estreia da competição. Com apenas um ponto somado, a equipe de Carlo Ancelotti busca a primeira vitória para se aproximar da classificação às oitavas de final.

Enquanto a comissão técnica prepara a equipe para o compromisso diante dos haitianos, Neymar continua fora das atividades com bola. O elenco voltou aos treinamentos na tarde de segunda-feira (15/6), mas o camisa 10 não participou dos trabalhos em campo.

Nem mesmo o tropeço na estreia alterou o planejamento da comissão técnica. A estratégia continua sendo contar com Neymar apenas quando ele estiver em plenas condições físicas. Mesmo que isso signifique adiar sua participação nos primeiros jogos da Copa do Mundo.





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