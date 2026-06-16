Portilla fala sobre expectativa para a estreia da Colômbia na Copa: “Grupo forte e unido”

A Colômbia se prepara para a estreia pela Copa do Mundo, diante do Uzbequistão, nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), na Cidade do México. Assim, Portilla, jogador do Athletico, falou sobre a expectativa

“Sempre existe um pouco de ansiedade. É importante se manter alerta e ter essa ansiedade antes de uma estreia tão importante em uma Copa do Mundo. Mas estamos tranquilos porque sabemos do grande grupo que temos”, disse na zona mista após o treino do time em Guadalajara.

Dessa forma, o volante participou de 10 partidas da seleção durante o ciclo para o Mundial e iniciou apenas quatro como titular. Nas Eliminatórias, entrou em campo cinco vezes e começou jogando em duas oportunidades, ambas em 2024, contra Equador e Uruguai.

Além de Portilla, a Colômbia conta com outros três jogadores que atuam no futebol brasileiro: Jhon Arias, do Palmeiras, Jorge Carrascal, do Flamengo, e Andrés Gómez, do Vasco.

Sonho de superar melhor campanha

A seleção colombiana busca igualar sua melhor campanha em Copas do Mundo, alcançada em 2014, quando chegou às quartas de final. Para isso, Néstor Lorenzo aposta na experiência de James Rodríguez, que disputou o Mundial do Brasil, e no talento de Luis Díaz, que fará sua estreia na competição.

“Temos muitos companheiros de equipe que já tiveram a oportunidade de jogar em várias Copas do Mundo, eles são importantes para nós, para aqueles que terão a oportunidade de estrear em uma Copa do Mundo, muitos conselhos. Temos um ótimo grupo com quem conversamos muito e jogadores que competem no mais alto nível”, afirmou Portilla.

“Estamos bem, estamos tendo bons dias de treinamento. O grupo está muito forte e unido e com harmonia para esta estreia. Já começamos a ver informações do adversário para poder saber que tipo de time vamos enfrentar e poder fazer as coisas da melhor maneira”, frisou.

“É uma equipe que tem transições rápidas, tem laterais que vão muito ao ataque, é um ponto muito forte deles. São informações que já temos e que sabemos que precisamos estar atentos para que eles não nos causem problemas”, completou.

Por fim, a Colômbia integra o Grupo K ao lado de Portugal, República Democrática do Congo e Uzbequistão. A equipe finaliza a preparação na Academia AGA, novo centro de treinamentos do Atlas, antes de iniciar sua caminhada na Copa do Mundo.

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