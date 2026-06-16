Lorran volta de empréstimo, mas não deve ficar no Flamengo

Lorran está de volta ao Flamengo. Mas não deve ser por muito tempo. Após o término do empréstimo ao Pisa, da Itália, o atacante retornou para o Rio de Janeiro, mas tem o futuro indefinido. Afinal, está fora dos planos do Rubro-Negro para a sequência da temporada. Segundo o “ge”, a tendência é que ele seja novamente emprestado.

Promessa da base do Flamengo, Lorran subiu para o profissional em 2023. Porém, não se adaptou e perdeu espaço ainda sob o comando de Filipe Luís. Nas próximas semanas, o jogador será reavaliado pelo técnico Leonardo Jardim, que vai ser responsável por definir o seu futuro. Ainda não está certo se ele vai se apresentar ao lado do elenco na próxima sexta-feira (19), no Ninho do Urubu.

Emprestado ao Pisa, da Itália, na última temporada, Lorran disputou dez jogos, sendo apenas um como titular, e marcou um gol. Porém, na maioria das vezes recebeu poucos minutos em jogos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália. O jogador, aliás, chegou a receber cobrança pública do técnico Alberto Gilardino. O clube terminou rebaixado para a segunda divisão italiana.

O Flamengo recebeu 500 mil euros (R$ 3,1 milhões) pelo empréstimo de Lorran. O acordo contava com uma opção de compra no valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. O atacante tinha proposta do Al-Ahli, da Arábia Saudita, mas preferiu ir para a Itália. Depois, os sauditas contrataram Matheus Gonçalves.

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