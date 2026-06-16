Vini Jr recebe visita de netos de Bob Marley nos EUA após estreia do Brasil na Copa

Vini Jr recebeu uma visita especial logo após a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.O atacante abriu as portas da mansão onde está hospedado com familiares nos Estados Unidos para receber Nico Marley e YG Marley, netos do cantor jamaicano Bob Marley.

O encontro aconteceu depois do empate por 1 a 1 entre Brasil e Marrocos. Além disso, em um momento de descanso após a partida, o camisa 7 reuniu amigos e familiares em um ambiente descontraído, longe da pressão dos gramados.

As imagens da reunião foram compartilhadas nas redes sociais por Nico Marley. Em um dos registros, além de Vini Jr, aparece também Vinicius Oliveira, pai do jogador. Os cliques ainda mostram a presença de três bisnetos de Bob Marley durante o encontro.

Nico Marley e YG Marley carregam sobrenomes de grande reconhecimento mundial. Ambos são filhos de Rohan Marley, ex-jogador de futebol americano e um dos filhos de Bob Marley. Além disso, YG Marley também é filho da cantora Lauryn Hill, uma das maiores vozes da música internacional.

Por fim, a visita chamou atenção pela conexão entre dois universos de grande alcance global: o futebol e a música. De um lado, Vini Jr, um dos principais nomes da Seleção Brasileira e do futebol mundial; do outro, membros da família Marley, que mantêm vivo o legado de Bob Marley, um dos artistas mais influentes da história do reggae.

Vini Jr mostra bastidores da Seleção e encontra Speed e Travis Scott

O atacante Vini Jr publicou na segunda-feira (15) uma série de registros dos bastidores da Seleção Brasileira nos últimos dias. Dessa forma, o jogador do Real Madrid compartilhou nas redes sociais um compilado de imagens em que aparece jogando cartas ao lado de Neymar, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães.

Além disso, Vini Jr também exibiu momentos de interação com o influenciador americano Speed e com o cantor Travis Scott. Em um dos encontros, o atacante ainda presenteou o artista com uma camisa autografada, reforçando o intercâmbio entre a Seleção Brasileira e nomes de destaque da cultura global.

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