Desempenho na Copa pode definir futuro de Andrés Gómez no Vasco

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Andrés Gómez pode não voltar para o Vasco. Um dos pilares do Cruz-Maltino desde o ano passado, o atacante ficou valorizado com a convocação para a competição e, portanto, o desempenho pode determinar o futuro. Afinal, caso vá bem, o clube carioca avalia negociá-lo, segundo informações do jornalista Fábio Azevedo.

O Vasco deve movimentar o mercado de transferências após a Copa do Mundo. A ideia, aliás, é realizar uma reformulação no elenco. Dessa forma, nomes como o lateral-esquerdo Lucas Piton, os volantes Tchê Tchê e Hugo Moura, além do atacante Andrés Gómez podem deixar o clube. Vale lembrar que o jogador colombiano, hoje, é o principal ativo do elenco vascaíno.

O Vasco contratou Andrés Gómez em agosto do ano passado, por empréstimo. No início deste ano, o Cruz-Maltino desembolsou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador colombiano para contratá-lo em definitivo. Indicação do diretor de futebol Admar Lopes, Gómez foi um dos destaques do segundo semestre de 2025.

Com as saídas de Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti no início deste ano, Andrés Gómez se tornou a principal referência técnica do Vasco. Em 2026, o atacante colombiano soma 29 jogos, quatro gols e três assistências. O jogador, de 23 anos, tem 50 jogos, cinco gols e dez assistências com a camisa vascaína desde a sua chegada em 2025. Ele tem contrato até o fim de 2031.

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