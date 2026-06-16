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Desempenho na Copa pode definir futuro de Andrés Gómez no Vasco

Desempenho na Copa pode definir futuro de Andrés Gómez no Vasco
Desempenho na Copa pode definir futuro de Andrés Gómez no Vasco -

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, Andrés Gómez pode não voltar para o Vasco. Um dos pilares do Cruz-Maltino desde o ano passado, o atacante ficou valorizado com a convocação para a competição e, portanto, o desempenho pode determinar o futuro. Afinal, caso vá bem, o clube carioca avalia negociá-lo, segundo informações do jornalista Fábio Azevedo.

O Vasco deve movimentar o mercado de transferências após a Copa do Mundo. A ideia, aliás, é realizar uma reformulação no elenco. Dessa forma, nomes como o lateral-esquerdo Lucas Piton, os volantes Tchê Tchê e Hugo Moura, além do atacante Andrés Gómez podem deixar o clube. Vale lembrar que o jogador colombiano, hoje, é o principal ativo do elenco vascaíno.

O Vasco contratou Andrés Gómez em agosto do ano passado, por empréstimo. No início deste ano, o Cruz-Maltino desembolsou 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) por 60% dos direitos econômicos do jogador colombiano para contratá-lo em definitivo. Indicação do diretor de futebol Admar Lopes, Gómez foi um dos destaques do segundo semestre de 2025.

Com as saídas de Philippe Coutinho, Rayan e Vegetti no início deste ano, Andrés Gómez se tornou a principal referência técnica do Vasco. Em 2026, o atacante colombiano soma 29 jogos, quatro gols e três assistências. O jogador, de 23 anos, tem 50 jogos, cinco gols e dez assistências com a camisa vascaína desde a sua chegada em 2025. Ele tem contrato até o fim de 2031.

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