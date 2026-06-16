Cafu descarta crise nas laterais do Brasil: ”O problema é de conjunto”

A discussão sobre as laterais da Seleção Brasileira voltou à tona após a primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. No entanto, para Cafu, um dos maiores nomes da posição na história do futebol, o setor não representa um problema para o Brasil.

Em entrevista ao programa “Seleção Copa”, do sportv, o capitão do pentacampeonato mundial afirmou que a principal dificuldade do Brasil está no funcionamento coletivo da equipe, e não na falta de jogadores para atuar pelos lados do campo.

“Não digo crise na lateral. (…) eu não vejo que o problema hoje da seleção brasileira seja as laterais, tanto direita, como esquerda. Acho que o problema da seleção brasileira é um problema de conjunto”, analisou.

A declaração acontece em meio às dúvidas sobre a lateral direita brasileira. Com Wesley fora da competição por lesão, Ancelotti precisou recorrer a alternativas como Danilo e Ibañez, que atuaram na estreia contra o Marrocos.

Mesmo diante das mudanças, Cafu acredita que o treinador italiano possui soluções suficientes para a posição. Segundo ele, tanto Danilo quanto Ibañez podem desempenhar a função, apesar de atualmente serem utilizados em outras áreas do campo.

Na visão do ex-jogador, Danilo passou a atuar como zagueiro por uma questão estratégica em seus clubes, mas continua sendo lateral de origem. Além disso, Ibañez também pode cumprir a função quando necessário.

“O problema vai ser a definição de quem ele (Ancelotti) vai colocar para jogar. Eu acho que pode até fazer um rodízio aí, dependendo do adversário que vai enfrentar. Ele tem duas opções boas nessa posição”, opinou.

Próximo jogo do Brasil

Após empatar por 1 a 1 com o Marrocos na estreia, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19/6), para enfrentar o Haiti. A partida é vista como fundamental para a equipe encaminhar a classificação às oitavas de final. Além disso, a Seleção brasileira vai em busca de seu primeiro triunfo neste mundial.

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