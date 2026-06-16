Espanha x Cabo Verde: veja o abismo salarial que separa os jogadores das duas seleções

O surpreendente empate em 0 a 0 entre Espanha e Cabo Verde, na estreia dos dois países na Copa do Mundo 2026, é um daqueles capítulos memoráveis na história do futebol. De um lado a Espanha recheada de astros, campeã mundial e europeia, diante de um micropaís africano estreante em Copas.

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O duelo, inclusive, se mostra muito mais desigual se olharmos para as cifras e expõe um contraste financeiro profundo entre as duas seleções, com salários que evidenciam, portanto, realidades completamente distintas no futebol mundial.

Porém, apesar do equilíbrio no placar, a comparação salarial por posição revela uma distância econômica marcante. Enquanto a Espanha reúne atletas que atuam nos maiores clubes da Europa e recebem cifras milionárias mensais, Cabo Verde sustenta seu elenco com vencimentos significativamente mais modestos. Somados, inclusive, os salários dos jogadores titulares no jogo contra a Espanha não chegam a R$ 2,5 milhões.

Abaixo, veja a lista comparativa levando-se em consideração, no entanto, os jogadores que começaram como titulares. Lamine Yamal, por exemplo, que entrou apenas no segundo tempo, ganha um salário mensal no Barcelona de aproximadamente R$ 16 milhões, sem levar em conta contratos publicitários.

Comparação salarial Espanha x Cabo Verde por posição (salário mensal)

Goleiro

Unai Simón: R$ 4,1 milhões – Vozinha: R$ 50 mil

Defesa

Marcos Llorente: R$ 4,1 milhões – Dinei Borges: R$ 150 mil

Pau Cubarsí: R$ 2 milhões – Roberto Lopes: R$ 40 mil

Aymeric Laporte: R$ 5,1 milhões – Sidney Cabral: R$ 140 mil

Cucurella: R$ 5,15 milhões – Steven Moreira: R$ 350 mil

Meio-campo

Rodri: R$ 6,5 milhões – Kevin Pina: R$ 500 mil

Fabián Ruiz: R$ 3,1 milhões – Jamiro Monteiro: R$ 480 mil

Pedri: R$ 6,1 milhões – Laros Duarte: R$ 160 mil

Ataque

Ferran Torres: R$ 4,9 milhões – Giovanni Cabral: R$ 235 mil

Gavi: R$ 4,6 milhões – Daylon Livramento: R$ 235 mil

Oyarzabal: R$ 3 milhões – Ryan Mendes: R$ 120 mil

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