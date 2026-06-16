Joaquín Correa, do Botafogo, entra na mira de clube argentino

O atacante Joaquín Correa, do Botafogo, pode buscar novos ares após a Copa do Mundo de 2026. Afinal, o argentinou entrou na mira do Estudiantes, da Argentina, e deve receber uma proposta em breve. Em entrevista ao site “Cielo Sports”, o presidente e ex-jogador Juan Sebastian Verón confirmou que o jogador é um grande desejo e deve fazer um grande esforço pela contratação.
O Botafogo vê a saída de Joaquín Correa de forma positiva. Afinal, o atacante recebe um dos maiores salários do elenco e não se firmou. Portanto, seria uma oportunidade de aliviar a folha salarial em meio a grave crise financeira, que deve resultar na saída de outros nomes importantes como o volante Danilo e o meia Montoro.
O contrato de Joaquin Correa com o Botafogo prevê três multas rescisórias. Assim, há valores específicos para Argentina, Europa e mercados emergentes como Estados Unidos e Ásia. Portanto, para sair para o futebol argentino, o valor seria de 40 milhões de euros (R$ 235 milhões). Já para a Europa, seria de 30 milhões de euros (R$ 176 milhões), enquanto o outro 50 milhões de euros (R$ 294 milhões).
Contratado em junho do ano passado, Joaquín Correa chegou para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, mas não conseguiu se firmar no Botafogo. Dessa forma, o atacante disputou 41 jogos, marcou quatro gols e deu quatro assistências. Em 2026, são 16 jogos, dois gols e quatro assistências, sendo que quatro das seis participações em gols no ano foram na Sul-Americana.
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