São Paulo demite profissionais da base e inicia reformulação em Cotia

O São Paulo iniciou uma reformulação nas categorias de base e desligou quatro profissionais da área de captação nesta terça-feira (16). Assim, o clube também prepara a saída de outros cinco funcionários na próxima semana para reduzir a estrutura do departamento. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, a reestruturação diminuirá o quadro de 27 para 18 profissionais. José Roberto Canassa, responsável pelas categorias de base, lidera o processo e avalia que o setor operava com um número de funcionários acima da demanda atual.

Além disso, a diretoria adotou a medida após reduzir o volume de contratações para as equipes de formação e definiu um plano para enxugar os elencos de Cotia. Embora discutisse a mudança desde a chegada de Canassa, em fevereiro, o clube esperou a organização dos custos dos desligamentos para colocá-la em prática.

O São Paulo, portanto, também pretende diminuir a quantidade de atletas nas categorias de base. No início da temporada, por exemplo, o elenco sub-20 reunia cerca de 53 jogadores sob contrato.

Vice-campeão da Copinha neste ano, o Tricolor promoveu oito atletas ao elenco principal. Agora, o clube planeja emprestar jogadores com menos espaço ou encerrar seus contratos nos próximos meses.

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