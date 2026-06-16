Jornal argentino recorre à superstição antes da defesa do título mundial

A Argentina estreia nesta terça-feira (16) contra a Argélia na Copa do Mundo de 2026 com o objetivo de conquistar o tetracampeonato e defender o título conquistado no Qatar. Assim, antes da bola rolar, o tradicional jornal esportivo “Olé” decidiu apostar na superstição e publicou uma capa inspirada na que circulou no dia da estreia argentina no Mundial de 2022.

“O sonho começa. E sim, estamos repetindo a capa da nossa estreia no Catar, também numa terça-feira… Com Messi ostentando a mesma barba e um país inteiro torcendo por ele. Às 22h, contra a Argélia. Temos um time. Vamos lá, Scaloneta! “, diz a manchete do jornal nesta terça-feira (16).

Há quatro anos, também em uma terça-feira, o jornal destacou aquela que parecia ser a última oportunidade de Lionel Messi conquistar a Copa do Mundo. Nesse sentido, a seleção iniciou a campanha cercada de expectativas, apesar do resultado inesperado na primeira rodada.

Campanha de recuperação

Na estreia de 2022, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2 a 1, com Messi marcando o único gol da equipe em cobrança de pênalti. Depois do tropeço, venceram México e Polônia, terminaram a fase de grupos na liderança e iniciaram uma campanha de recuperação.

No mata-mata, a equipe eliminou Austrália, Holanda e Croácia antes de superar a França nos pênaltis e levantar a taça mundial. Dessa forma, agora, o Olé espera que a superstição volte a funcionar e acompanhe a seleção em mais uma trajetória de sucesso.

Por fim, pelo Grupo J, a Argentina abre a participação diante da Argélia e depois enfrenta Áustria, no dia 22, e Jordânia, no dia 27, em busca de uma vaga na próxima fase (16 avos).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.