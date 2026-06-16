Vídeo: pancadaria envolve torcedores de Argentina e Argélia na Times Square

Um confronto envolvendo torcedores de Argentina e Argélia provocou tumulto na Times Square, em Nova York, na noite desta terça-feira (15), véspera do confronto entre os dois países na estreia na Copa do Mundo 2026. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que a confusão começou após provocações entre os torcedores e rapidamente evoluiu para empurrões, correria e pancadaria.

Veja o vídeo:

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Agentes de segurança e policiais intervieram para dispersar os grupos e restabelecer a ordem no local, que permaneceu parcialmente isolado por alguns minutos.

Logo após o incidente, a movimentação na Times Square voltou gradualmente à normalidade, porém com reforço de patrulhamento na região. As autoridades locais investigam as circunstâncias do ocorrido e analisam imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os envolvidos no tumulto.

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