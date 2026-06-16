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Jogada10
Esposas de jogadores da Seleção Brasileira usam mesmo corset na Copa do Mundo
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Jogada10
Publicado às 12h35 de 16/06/2026
Esposas de jogadores da Seleção Brasileira usam mesmo corset na Copa do Mundo -
Jogada10
Companheiras de atletas da Seleção Brasileira apareceram com o mesmo corset durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026
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