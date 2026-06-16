Trump deve ignorar protocolo na entrega da taça da Copa do Mundo 2026

A Fifa pode ceder e permitir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha um papel mais ativo do que o habitual na cerimônia de premiação da Copa do Mundo 2026, o que representa uma quebra significativa de protocolo da entidade.

Segundo informações divulgadas pelo podcast TalkSport, a organização concedeu margem para que Trump participe diretamente do momento da entrega do troféu e permaneça no palco durante a celebração da seleção campeã. A prática contrasta com o modelo tradicional, no qual autoridades entregam a taça e se retiram para dar espaço exclusivo aos jogadores.

No Mundial de Clubes, Trump permaneceu ao lado do capitão do Chelsea, Reece James, no momento da conquista. Isso levantou debates sobre o comportamento esperado de convidados oficiais em cerimônias esportivas.

Trump, que deve comparecer à final no MetLife Stadium, ainda não teve o papel oficial totalmente detalhado. Porém, a expectativa é de forte presença política na cerimônia de encerramento do torneio.

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