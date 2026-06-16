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Trump deve ignorar protocolo na entrega da taça da Copa do Mundo 2026

Trump deve ignorar protocolo na entrega da taça da Copa do Mundo 2026
Trump deve ignorar protocolo na entrega da taça da Copa do Mundo 2026 -

A Fifa pode ceder  e permitir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenha um papel mais ativo do que o habitual na cerimônia de premiação da Copa do Mundo 2026, o que representa uma quebra significativa de protocolo da entidade.

Segundo informações divulgadas pelo podcast TalkSport, a organização concedeu margem para que Trump participe diretamente do momento da entrega do troféu e permaneça no palco durante a celebração da seleção campeã. A prática contrasta com o modelo tradicional, no qual autoridades entregam a taça e se retiram para dar espaço exclusivo aos jogadores.

No Mundial de Clubes, Trump permaneceu ao lado do capitão do Chelsea, Reece James, no momento da conquista. Isso levantou debates sobre o comportamento esperado de convidados oficiais em cerimônias esportivas.

Trump, que deve comparecer à final no MetLife Stadium, ainda não teve o papel oficial totalmente detalhado. Porém, a expectativa é de forte presença política na cerimônia de encerramento do torneio.

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