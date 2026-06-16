Just & Wood, conheça a dupla de ataque que brilhou pelo azarão Nova Zelândia

Uma das duplas de ataque mais afinadas da Copa do Mundo de 2026 até aqui vem da Nova Zelândia. Isso mesmo, o país azarão da Oceania conquistou um ponto contra o Irã, na noite de segunda-feira, em Los Angeles, e contou com a sintonia de Elijah Just, que marcou dois gols, e Chris Wood, com duas assistências.

Inclusive, as jogadas foram muito semelhantes – infiltração pelo meio de Just e tabela com o grandalhão Wood até a finalização certeira. No entanto, a dupla, que parece sertaneja, não está acostumada a dividir espaço no ataque. Afinal, a estreia na Copa foi apenas a terceira partida deles juntos.

Carreira na Inglaterra e Escócia

Chris Wood tem 34 anos e é considerado um dos maiores jogadores da história do país. Fez carreira respeitável na Premier League e, hoje, defende o Nottingham Forrest, que terminou a competição em 7º lugar na temporada 2024/2025.

Pela seleção, marcou 45 gols e disputou o Mundial de 2010, quando tinha apenas 18 anos. Antes da edição atual, aquela havia sido a última participação da Nova Zelândia. Na ocasião, os All Blacks empataram as três partidas da primeira fase e foram eliminados: 1 a 1 com a Eslováquia, um surpreendente 1 a 1 com a Itália e 0 a 0 com Paraguai.

Já Elijah Just é mais jovem e defende o Motherwell, da Escócia. Aos 26 anos, teve passagens pelo futebol dinamarquês e austríaco antes de assinar o contrato atual.

Maior artilheiro neo-zelandês

Esta não foi a primeira vez que os neo-zelandeses balançaram as redes duas vezes em um jogo em Mundiais. Em 1982, na derrota para a Escócia por 5 a 2, a equipe também mostrou poderio ofensivo, mas falhou muito na defesa. Elijah Just, porém, foi o único a anotar dois gols e se tornou o maior artilheiro da seleção.

Na próxima rodada, o time enfrenta o Egito, no domingo (21), em Vancouver. Depois, tem a Bélgica pela frente, no dia 27, também na cidade canadense.

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