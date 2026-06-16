Record é obrigada a cancelar reality por causa da Seleção Brasileira

A Record decidiu suspender a exibição de “Casa do Patrão” na próxima sexta-feira (19), data em que a Seleção Brasileira entra em campo pela Copa do Mundo de 2026. Dessa forma, sem os direitos de transmissão do torneio, a emissora retirou o reality da grade para evitar a concorrência direta com o jogo entre Brasil e Haiti, exibido simultaneamente na Globo e no SBT.

Além disso, a mudança integra uma estratégia da emissora para reduzir o impacto da forte audiência do futebol na televisão aberta. No horário originalmente destinado ao reality, a Record optou por exibir uma sequência especial da novela bíblica “Reis”, já consolidada na programação.

A decisão acontece em um momento delicado para o programa. Desde a estreia, “Casa do Patrão” enfrenta dificuldades para engajar o público, tanto na audiência quanto nas redes sociais, e registra índices abaixo do esperado.

Diante desse cenário e da concorrência direta com a Seleção Brasileira, a avaliação interna indicou que manter o reality no ar poderia acentuar ainda mais a queda de desempenho.

A Seleção Brasileira entra em campo na sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada na Filadélfia, nos Estados Unidos, no Estádio Lincoln Financial Field, com início marcado para 21h30 (horário de Brasília).

Record planeja mudanças na programação durante a Copa

Idealizado por Boninho, o reality “Casa do Patrão” deve seguir no ar até a segunda quinzena de julho. Dessa forma, após o fim da temporada, a Record vai reorganizar sua faixa de programação, com o retorno de atrações de entretenimento e jornalismo.

Além disso, a emissora já avalia possíveis substitutos para o horário. Entre as opções cotadas estão o programa “Doc Investigação” e uma nova temporada de “Canta Comigo Teen”, que podem ocupar o espaço deixado pelo reality.

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