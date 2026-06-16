Outra realidade: Neymar vai estrelar 16 microdramas verticais feitos com IA

Ainda em recuperação de uma lesão muscular, Neymar ainda é dúvida para a Copa do Mundo. Mas fora das quatro linhas o camisa 10 da Seleção está mais ativo do que nunca. Nesta segunda-feira (15), a empresa de tecnologia APOS, sediada em Bali (Indonésia), anunciou a assinatura de contrato do jogador que vai estrelar 16 microdramas em formato vertical, todos produzidos com inteligência artificial.

A parceria, portanto, coloca o atacante brasileiro no centro de uma produção internacional de microdramas que utiliza IA para acelerar processos criativos e ampliar a escala de distribuição. As primeiras obras da série devem ser lançadas de forma global em etapas, com títulos iniciais programados para estrear ainda durante o período de grande atenção à Copa do Mundo de 2026.

Segundo a plataforma digital Flareflow, que vai abrir os conteúdos, os curtas utilizam IA. Na construção visual e narrativa, colocando Neymar em situações extremas após uma premissa central: a perda de seu talento no futebol. Os primeiros seis episódios, aliás, já têm data de lançamento definida e chegam ao público entre sexta-feira (19) e a próxima terça-feira (23).

Confira os nomes dos episódios

Os seis episódios, inclusive, já tem até título: “O Caminho de Volta à Glória”, “O Sistema do Playboy: Conquistando as Deusas”, “Estrela do futebol sequestrada para a Copa Galáctica: marque ou morra!”, “Neymar falso, Deus verdadeiro”, “Projeto Lenda: NEY 10” e “O zelador manco é o verdadeiro rei do futebol mundial”.

Em “O Sistema do Playboy: Conquistando as Deusas”, Neymar perde seu talento e se vê obrigado a cumprir uma missão. Para recuperar o dom, tem que conquistar o coração de cinco mulheres poderosas, sob risco de perder sua habilidade para sempre.

Já em “O zelador manco é o verdadeiro rei do futebol mundial”, a história apresenta uma reviravolta. Um zelador sem valor retorna das sombras para revelar uma traição e reivindicar o trono do futebol.

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