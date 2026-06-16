Brasil abre treino para familiares e fecha para a imprensa pela primeira vez na Copa

A Seleção Brasileira viveu uma rotina diferente nesta terça-feira (16/6), em Nova Jersey. Enquanto familiares dos jogadores receberam acesso especial ao treinamento da manhã, a imprensa ficou sem acompanhar qualquer parte da atividade do Brasil pela primeira vez desde o início da Copa do Mundo.

Esposas, pais, mães, irmãos e outros parentes próximos dos atletas estiveram presentes no centro de treinamento para observar o trabalho comandado pela comissão técnica. Após a atividade, os convidados seguiram para o hotel da delegação, onde participariam de um almoço ao lado dos jogadores e integrantes da Seleção.

A iniciativa faz parte de uma estratégia da CBF para tornar o ambiente mais leve durante o Mundial. A entidade avalia que momentos de convivência com familiares ajudam a minimizar o desgaste emocional provocado pelo longo período de concentração.

Caso avance até a decisão do torneio, o Brasil poderá permanecer reunido por mais de 50 dias entre treinamentos, viagens e compromissos oficiais.

Em contrapartida, a atividade desta terça marcou uma mudança na relação com a imprensa. Nos dias anteriores, os jornalistas tiveram acesso aos primeiros 15 minutos dos treinamentos, prática comum em competições de grande porte. Desta vez, porém, a CBF optou por fechar totalmente o trabalho em campo.

Aliás, a medida acontece em um momento importante da preparação brasileira. Afinal, após a estreia, a equipe concentra esforços para o confronto diante do Haiti, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. A partida está marcada para sexta-feira (19/6), às 21h30 (de Brasília).

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