Vasco recebe oferta por Hugo Moura e estuda saída do volante

Com o objetivo claro de enxugar a folha salarial e abrir espaço para novos reforços, a diretoria do Vasco já movimenta os bastidores do mercado da bola. Diante dessa estratégia financeira, o volante Hugo Moura surge como um dos principais nomes na lista de negociáveis do elenco.

Atualmente, o camisa 25 mantém negociações avançadas com o futebol japonês. Embora o nome da equipe asiática permaneça em sigilo, todas as partes envolvidas demonstram otimismo, visto que a proposta financeira oferece uma valorização salarial significativa para o atleta.

Paralelamente, o técnico Renato Gaúcho admira o futebol do jogador, contudo, a comissão técnica não pretende criar obstáculos para a transferência. Essa postura flexível decorre do fato de que Hugo Moura possui vínculo contratual apenas até o fim do ano e a diretoria não manifestou interesse em renovar o vínculo. Consequentemente, o volante pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe interessada a partir de julho.

Economia para os cofres do Vasco

Adicionalmente, a direção cruzmaltina entende que a liberação imediata gerará uma economia importante, uma vez que o clube japonês assumirá integralmente os vencimentos do atleta. Além disso, o cenário de saídas no setor de meio-campo ganha força, pois Tchê Tchê é outro volante que deve deixar o clube carioca nesta janela de transferências.

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O jornalista Linniker Biondi foi quem publicou a informação sobre o futuro do atleta. De acordo com o panorama atual do Campeonato Brasileiro, o volante disputou 11 partidas na competição e não atingiu o limite máximo de jogos estipulado pela CBF. Desse modo, Hugo Moura permanece totalmente livre para defender outra equipe na Série A, caso receba propostas do mercado nacional.

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