Bahia x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão Sub-20 está encaminhando para o fim da fase inicial, e sete jogos encerram, nesta quarta-feira (17/6), a 16ª rodada. Às 15h (de Brasília), o já classificado Vasco visita o Bahia (11º), no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA). Em segundo, os Crias da Colina têm vaga antecipada, enquanto os Pivetes de Aço precisam vencer para voltar ao G8 do Sub-20. Vejamos, então, como chegam as equipes para este importante duelo.

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Como chega o Bahia

O Bahia vem de tropeço no Brasileirão Sub-20. Afinal, perdeu por 3 a 1 para o Juventude na última quarta (10/6) e viu times abrirem distância na corrida por vaga às quartas de final. No entanto, três dias depois, surrou o Juazeirense por 7 a 1, em jogo válido pelas oitavas de final do Campeonato Baiano da categoria, avançando de fase.

O maior problema para o técnico Leonardo Galbes é o reserva Carioca, expulso na derrota para o Juventude. Em 11º, o time baiano possui 22 pontos, dois a menos que Flamengo (sétimo) e América-MG (oitavo). Já Athletico (nono) e Corinthians (décimo) surgem com a mesma pontuação do Tricolor, o que promete colocar fogo na corrida por vaga nestas últimas quatro rodadas.

Como chega o Vasco

O Vasco, por sua vez, chega já classificado para o confronto em Camaçari. A equipe de Matheus Curopos fez o dever de casa e venceu o Cuiabá na última rodada, garantindo a vaga com quatro rodadas de antecedência. Agora, a luta é para terminar na melhor posição possível e poder jogar o mata-mata em casa.

Atualmente, os Crias da Base Forte chegam na segunda posição, com 34 pontos. O Palmeiras, líder, tem 35, o que significa que o Vasco precisa vencer e torcer por um tropeço do Verdão para reassumir a liderança do Brasileirão Sub-20.

Bahia x Vasco

Brasileirão Sub-20 – 16ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 17/6/2026, às 15h (de Brasília)

Local: CT Evaristo de Macedo, em Camaçari (BA)

BAHIA: Iuri; Wendel, Gerald, Fredi e Daniel Lima; Saymon, Pedrinho e Roger; Fred, João Andrade e Ryan Nascimento. Técnico: Leonardo Galbes.

VASCO: Marcão; Lucas Melim, Wanyson, Bruno André e Avellar; Samuel, Gustavo Guimarães e Ramon Rique; Zuccarello, Lócio e Pedro Augusto. Técnico: Matheus Curopos.

Árbitro: Eziquiel Sousa Costa (BA)

Assistentes: Patricia dos Reis do Nascimento (BA) e Isadora Brizolara Damasceno Moreira (BA)

Onde assistir: TV Bahêa (YouTube)

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