Everson domina meta do Atlético e desafia nova geração

Ser reserva de Everson no Atlético exige persistência. Dono absoluto da posição há várias temporadas, o goleiro de 35 anos alcançou uma marca expressiva antes mesmo do início da Copa do Mundo. O camisa 22 encerrou o primeiro semestre como o atleta com mais minutos disputados entre todos os jogadores das ligas profissionais do planeta em 2026. Enquanto isso, os concorrentes seguem trabalhando diariamente em busca de uma oportunidade no elenco principal.

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A consistência de Everson ajuda a explicar o cenário. Multicampeão pelo Galo, o goleiro praticamente não abre espaço durante a temporada e segue sendo uma das principais referências do elenco. Além disso, sua regularidade chama atenção dentro e fora do clube. Com 36 partidas e 3.240 minutos em campo, o arqueiro lidera um ranking que reúne nomes de destaque do futebol mundial.

Jovens seguem trajetória de evolução no clube

Nos bastidores da Cidade do Galo, Gabriel Delfim, Robert e Pedro Cobra travam uma disputa saudável pela condição de reserva imediato. O trio é tratado como promissor pela comissão técnica e segue em processo de desenvolvimento. Dessa forma, o clube trabalha para preparar os jovens goleiros visando aos próximos anos, sem acelerar etapas consideradas importantes para a formação de cada atleta.

Responsável pelo departamento de goleiros do alvinegro, Danilo Minutti destacou a confiança existente nos talentos formados pelo clube. Segundo ele, o trabalho desenvolvido entre base e profissional garante tranquilidade para o futuro da posição. Por outro lado, o treinador ressaltou que a permanência de Everson em alto nível naturalmente reduz as oportunidades imediatas para quem busca espaço no elenco principal.

“O Atlético historicamente tem esta capacidade e qualidade na formação dos goleiros. O que eles precisam neste momento é de paciência já que o Everson, além de desempenho, gosta de atuar e que está desenvolvendo em altíssimo nível. Mas quando eles tiverem a oportunidade que o Delfim já teve, o Pedro já vem jogando no Sub-20, e o Roberto é goleiro de Seleção, com inúmeras convocações, ele darão conta do recado. O torcedor do Galo pode ficar tranquilo, pois estamos muito bem servidos de goleiros”, declarou.

O histórico recente reforça essa avaliação. Gabriel Delfim já recebeu chances no profissional, enquanto Pedro Cobra vem acumulando atuações importantes nas categorias de base. Robert, por sua vez, soma convocações frequentes para seleções de base e é visto como uma das principais promessas da posição. Ainda assim, o crescimento dos jovens acontece gradualmente, enquanto Everson mantém o protagonismo no gol atleticano.

A liderança do goleiro também aparece nos números. O atleta do Atlético encerrou o período pré-Copa do Mundo com a maior minutagem do futebol profissional em 2026. Logo atrás aparecem nomes como Flaco López, Viktor Gyökeres, John Kennedy, Marlon Freitas e Gustavo Gómez. Enquanto isso, no Galo, a sucessão segue sendo construída com cautela, planejamento e confiança no potencial da nova geração.

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