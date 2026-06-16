Cruzeiro encaminha empréstimos e abre espaço no elenco

O Cruzeiro segue ativo nos bastidores durante a pausa para a Copa do Mundo e trabalha para reorganizar o elenco visando à sequência da temporada. Enquanto monitora o mercado em busca de reforços, a diretoria também concentra esforços em realocar jogadores que perderam espaço no grupo principal. Dessa forma, empréstimos passaram a ser uma alternativa importante para dar minutagem aos atletas e equilibrar a composição do plantel.

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Um dos casos mais recentes envolve o volante Japa. Sem oportunidades com Artur Jorge, o Cabuloso liberou o jogador para jogar no Mirassol. O Coritiba também demonstrou interesse, porém a equipe paulista conseguiu avançar nas negociações e fechou o acordo. Ao longo de 2026, Japa jogou dez partidas pela Raposa.

Diretoria também busca solução para Walace

Além disso, outro nome que permanece em pauta é o de Walace. O volante está afastado das atividades com o elenco principal desde abril, após o episódio que resultou em sua retirada. Desde então, ele realiza trabalhos separados e aguarda uma definição sobre seu futuro. Enquanto isso, a diretoria mantém conversas com possíveis interessados, embora o salário elevado seja o principal obstáculo para uma negociação.

Contratado em 2024 junto à Udinese, da Itália, Walace chegou ao clube cercado de expectativa. No entanto, não conseguiu se firmar com os treinadores que passaram pela Toca da Raposa nos últimos anos. Ainda assim, o volante tem reapresentação prevista para o dia 22 deste mês, quando o elenco retorna das férias.

Por outro lado, o Cruzeiro também definiu o futuro do zagueiro Bruno Alves. O defensor foi emprestado ao Norwich, da Inglaterra, até junho de 2027. Embora estivesse integrado ao elenco profissional, não chegou a estrear pela equipe principal. Durante sua passagem pela Toca, recebeu avaliações positivas pelo potencial, porém não conquistou espaço suficiente para atuar regularmente.

O acordo com o clube inglês prevê compensação financeira para a Raposa e inclui uma opção de compra ao final do empréstimo. Os valores da negociação não foram divulgados. Com isso, a diretoria segue promovendo ajustes no grupo, enquanto busca criar oportunidades para jovens atletas ganharem experiência e valorização no mercado internacional.

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