Presidentes das federações saem em defesa de Samir Xaud, diz colunista

Dirigentes de federações estaduais de futebol articularam um forte movimento de apoio ao presidente da CBF, Samir Xaud, logo após a veiculação de reportagens que apontam o suposto uso de recursos da entidade para despesas pessoais de luxo. A informação é da colunista Mônica Bérgamo, da Folha de São Paulo.

Embora o portal Leo Dias tenha revelado a polêmica, a confederação contestou prontamente as informações. Adicionalmente, as publicações sinalizam que uma crise interna nos bastidores do futebol nacional agora se direciona contra o mandatário.

Nesse cenário de tensão, o presidente da Federação Mato-Grossense de Futebol, Diogo Pécora, saiu em defesa da atual administração.

“Posso afirmar, como presidente de federação, que a CBF possui um ótimo ambiente para o desenvolvimento do futebol brasileiro. Há diálogo permanente, autonomia dos departamentos e profissionais qualificados em todos os setores, estamos em franca evolução”, disse à coluna o dirigente.

Consequentemente, Pécora revelou que conversou com “os presidentes de federações” depois das reportagens, e que “o apoio à gestão do presidente Samir é unânime, seguimos trabalhando cada dia mais”.

Outros em defesa de Samir Xaud

De maneira semelhante, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, endossou o posicionamento dos aliados.

Segundo ele, Samir “assumiu a CBF com uma proposta clara de modernizar a entidade e aproximar as federações e clubes, e é isso o que ele vem entregando”. Da mesma forma, Carvalho destacou que, “em pouco mais de um ano, avançou em pautas que estavam paradas há décadas. Além da reorganização do calendário, a profissionalização da arbitragem e o fair play financeiro”.

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Por outro lado, a forte exposição de aspectos da vida pessoal de Xaud nas notícias causou grande impacto no meio esportivo. Por causa disso, o episódio gerou uma onda de solidariedade nos bastidores da CBF.

Inclusive, um dos presidentes de federação enviou mensagens por WhatsApp em um grupo privado para manifestar seu suporte ao mandatário, afirmando textualmente que “em apenas um ano de trabalho, junto com toda a sua equipe, você conseguiu conduzir as coisas de forma séria, transparente e respeitosa”.

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