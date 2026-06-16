Casemiro corre quase o mesmo que Alisson em estreia do Brasil e preocupa torcida

A atuação da Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo contra o Marrocos já havia gerado críticas pelo desempenho coletivo. Agora, números divulgados pelo Globo Esporte ajudam a explicar parte das dificuldades do Brasil. E colocam Casemiro no centro das atenções.

Afinal, de acordo com dados da Fifa, o volante percorreu apenas 5,3 quilômetros durante a partida. O índice chama a atenção por um motivo incomum. Isso porque o único jogador que correu menos foi o goleiro Alisson, com 5,2 quilômetros. A diferença entre os dois foi de apenas 100 metros.

O levantamento reforça a percepção de que o meio-campo brasileiro teve dificuldades para acompanhar o ritmo da partida. Responsável por dar equilíbrio à equipe e proteger o sistema defensivo, Casemiro terminou o confronto como o jogador de linha com a menor distância percorrida entre os titulares.

Na outra ponta da lista apareceu Raphinha, que liderou o ranking da Seleção com 11,6 quilômetros percorridos. Logo atrás vieram Douglas Santos, com 10,5 km, além de Gabriel Magalhães e Vini Jr., ambos com 10,1 km.

Os números ajudam a ilustrar a falta de intensidade apresentada pelo Brasil em vários momentos da estreia. Sem conseguir pressionar o adversário de forma consistente e com dificuldades para controlar o meio-campo, a equipe viu o Marrocos dominar boa parte das ações e sair de campo com um empate que deixou gosto amargo.

O desempenho individual do volante ganha ainda mais relevância por seu papel dentro da equipe. Experiente e um dos líderes do elenco, Casemiro costuma ser peça-chave na marcação, na cobertura defensiva e na organização sem a bola.

Brasil busca primeira vitória na Copa

Assim, com a necessidade de buscar a primeira vitória no Mundial, a comissão técnica deve avaliar os dados físicos e o rendimento dos jogadores antes da partida contra o Haiti, marcada para sexta-feira (16/6), em Filadélfia. O duelo pode ser decisivo para as pretensões brasileiras na competição e aumenta a pressão para uma resposta mais convincente dentro de campo.

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