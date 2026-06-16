José Boto analisa atuações dos brasileiros do Flamengo

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, compartilhou suas impressões sobre a atuação da Seleção Brasileira no empate em 1 a 1 com o Marrocos, no último sábado (13/6), na estreia das equipes na Copa do Mundo 2026.

Ao “Diário Ás”, da Espanha, em declarações desta terça-feira (16/6), o dirigente admitiu o baixo rendimento de Lucas Paquetá, titular no jogo em questão, mas avaliou positivamente a atuação de Danilo, que entrou no intervalo.

LEIA MAIS: Lorran volta de empréstimo, mas não deve ficar no Flamengo

“Acho que o (Lucas) Paquetá, assim como quase toda a Seleção Brasileira, teve uma atuação um pouco abaixo do esperado. Danilo entrou bem na partida, pois conseguiu conter o lado esquerdo do Marrocos, que era muito perigoso, e impediu o ataque por aquele lado. Essas são duas atuações que, embora não tenham sido excepcionais, acabaram sendo positivas”, afirmou o dirigente do Flamengo.

Dirigente do Flamengo elogia Marrocos

Para Boto, aliás, o resultado não foi ruim para a Seleção Brasileira. Afinal, Marrocos – semifinalista na Copa do Mundo de 2022, no Catar – é uma boa equipe.

“Gostei muito da seleção de Marrocos, por isso não me surpreende, e tampouco me surpreende que o Brasil tenha empatado. Não acho que seja um mal resultado, acho que é um bom resultado inclusive para o Brasil, e um bom resultado para Marrocos também. O empate não me surpreendeu pela qualidade de Marrocos, que todos conhecemos, e sobretudo nós, portugueses, pelo que nos fizeram no Mundial do Catar. É uma seleção realmente muito boa, bem organizada taticamente e com jogadores muito fortes tecnicamente e muito rápidos”, analisou.

O Brasil volta a campo já nesta sexta-feira (19/6) quando enfrenta o Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. O confronto será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 21h30 (de Brasília). Após o 1 a 1 com o Marrocos, a seleção pentacampeã do Mundo surge na terceira colocação da chave.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.