Destaque do Uruguai, Canobbio celebra estreia na Copa do Mundo e agradece ao Fluminense

O atacante Canobbio fez história nesta segunda-feira ao estrear no empate por 1 a 1 entre Uruguai e Arábia Saudita, consolidando-se como o segundo jogador estrangeiro na história do Fluminense a receber uma convocação para a Copa do Mundo. Apesar do peso do momento, o atleta não esqueceu as suas raízes e fez questão de exaltar o clube carioca logo após o apito final.

Esse reconhecimento ganha ainda mais força porque o jogador enfrentou uma mudança drástica na vida pessoal antes de alcançar o ápice da carreira no Mundial.

“Continuar trabalhando com muita humildade, no silêncio, e representando minha família, os valores que me deram e meus amigos. Graças a eles posso aproveitar outra Copa. É um sentimento muito lindo. Quero também agradecer o Fluminense, instituição que me ajudou a estar aqui”, disse.

Convocação inesperada

Em primeiro lugar, além de demonstrar uma profunda gratidão ao Tricolor, Canobbio detalhou a forte emoção que sentiu ao receber a notícia de que defenderia a seleção uruguaia no maior palco do futebol planetário.

Nesse sentido, o atacante revelou que a ficha demorou a cair, sobretudo por causa da velocidade com que a sua realidade se transformou nos últimos tempos. Com efeito, essa transição meteórica acabou tornando o momento ainda mais impactante para o jogador.

LEIA MAIS: Fluminense avança em negociação e encaminha venda de Kelwin para o futebol finlandês

“Quando me falaram que estrearia na Copa, do jeito que tudo aconteceu, quase me fez chorar. Muito orgulhoso e muito grato por tudo que está acontecendo. Há quatro meses eu não imaginei que estaria aqui, nunca imaginei”, comentou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.