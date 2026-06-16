Holanda cancela treino e pode prejudicar Memphis Depay; entenda

A Holanda decidiu dar folga aos jogadores e cancelou o treino da manhã desta terça-feira (16), em Kansas City. O elenco foi liberado pelo técnico Ronald Koeman, incluindo os lesionados, como Memphis Depay e Justin Kluivert. Aliás, o fisiologista Raymond Verheijen explicou que a decisão do treinador representa um dia perdido na recuperação dos atletas.

“Na véspera da partida, eles já estavam treinando menos. No próprio dia do jogo, menos ainda. Durante o treino de recuperação inicial na segunda-feira, os reservas fizeram partidas curtas de treino. E terça foi dia de folga. Isso obviamente não é favorável. A dúvida surge em relação aos jogadores que atuaram pouco nos últimos meses ou que estão retornando de lesão. Espero sinceramente que Justin e Memphis tenham recebido atenção especial”, disse ao jornal holandês “Telegraf”.

Memphis sofreu um estiramento muscular no dia 22 de março, no duelo entre Corinthians e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele ficou sem atuar pelo clube paulista por dois meses e chegou à Holanda ainda em processo de recuperação.

Memphis jogou na estreia da Holanda

Em seguida, retornou ao Timão no dia 24 de maio, contra o Atlético, e disputou outros três jogos desde então. Contudo, em nenhumas destas partidas ficou mais de 45 minutos em campo. Na estreia, Memphis entrou aos 25 do segundo tempo no empate entre Holanda e Japão por 2 a 2.

“A fase de grupos é ideal para que jogadores com deficiência física atinjam 100% da forma física, porque há seis dias entre as partidas. Na fase eliminatória, o período entre os jogos se torna mais curto. Depay e Kluivert têm qualidades que os tornam muito importantes. Portanto, trata-se de desenvolver a resistência necessária. E é isso que se deve fazer quando se tem seis dias”, completou Verheijen.

Além do Japão, a Holanda enfrentará Suécia e Tunísia no Grupo F da Copa do Mundo.

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